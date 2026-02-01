Hôm nay 1-2, giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ 2026 ra mắt bạn đọc

Xã hội

Xuân Bính Ngọ 2026 đang gõ cửa từng nhà trong niềm hân hoan, tin tưởng và kỳ vọng lớn lao của toàn dân tộc. Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã xác lập những quyết sách đột phá chiến lược, mở ra chặng đường mới để hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng trong kỷ nguyên mới.

Báo SGGP trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề Vận hội lớn. Giai phẩm làm nổi bật bối cảnh mới, vận hội mới của đất nước sau 40 năm Đổi mới; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, tự tin, tự lực, tự cường, tận dụng sức mạnh mềm văn hóa và nền tảng khoa học - công nghệ cùng tinh thần “Nói ít, làm nhiều, làm đến cùng” để xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân, như Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Xuân Bính Ngọ 2026 cũng là mùa xuân đầu tiên TPHCM bước vào giai đoạn tăng tốc mới sau hợp nhất, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. TPHCM hôm nay mang sức mạnh hội tụ, với không gian phát triển rộng lớn cùng tiềm lực chưa từng có.

Trong bài viết Thành phố Hồ Chí Minh - Gương mẫu, tiên phong đưa nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nêu bật những mục tiêu, nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ TPHCM trong nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời chỉ rõ những việc thành phố cần làm ngay để tạo đột phá.

Giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ 2026 còn lan tỏa những con người âm thầm cống hiến cho cộng đồng; giới thiệu những sản vật đất trời. Cùng với đó là nhiều tác phẩm truyện, thơ, tùy bút đặc sắc của nhiều tác giả tên tuổi cả nước, mang đến cho bạn đọc những phút giây lắng đọng và thưởng thức trọn vẹn hương vị ngày xuân.

Giai phẩm SGGP Xuân Bính Ngọ 2026 giá 45.000 đồng, ra mắt bạn đọc vào hôm nay 1-2-2026.

