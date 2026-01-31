"Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" lan tỏa từ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chiều tối 31-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM họp mặt các vị đại diện dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài là ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TPHCM, trong khuôn khổ Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Tết Bính Ngọ năm 2026.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM...

Vun đắp khối đại đoàn kết

Đại diện người Việt Nam ở nước ngoài, TS Lương Bạch Vân bày tỏ niềm vui khi được tham gia công tác Mặt trận, đặc biệt ở mảng đối ngoại nhân dân và công tác kiều bào. Bà cho rằng, trong bối cảnh hội nhập, đây là cầu nối quan trọng giúp tăng cường hiểu biết, tin cậy và đồng hành giữa kiều bào với quê hương. “Gần 80 tuổi rồi nhưng nếu Mặt trận cần, tôi vẫn sẵn sàng làm mọi công tác được giao”, TS Lương Bạch Vân chia sẻ.

TS Lương Bạch Vân chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi họp mặt, Thượng tọa Thích Thiện Quý, ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, nhấn mạnh, Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc; Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tích cực tham gia các phong trào, hoạt động vì bình an và hạnh phúc của nhân dân.

Thượng tọa cũng đánh giá cao những kết quả nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trong năm 2025; đồng thời khẳng định, Phật giáo TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Mặt trận, góp phần xây dựng TPHCM văn minh, thân thiện, hiện đại, nghĩa tình.

Thượng tọa Thích Thiện Quý chia sẻ về buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM chia sẻ, hiện nay, thành phố vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ của chính quyền, MTTQ, các tổ chức tôn giáo và toàn xã hội. Đồng bào Công giáo sẽ tiếp tục sống "tốt đời, đẹp đạo", tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn…

Linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Riễn chia sẻ tại buổi họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM cũng sẽ tiếp tục vận động bà con tôn giáo tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa tinh thần xuân đoàn kết, tết nghĩa tình đến từng giáo xứ, dòng tu… để góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khơi dậy và phát huy sức mạnh nhân dân

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trân trọng tri ân các vị đại diện dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... trong việc phát huy uy tín, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định “dân là gốc”, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Trên tinh thần đó, Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" tại TPHCM được triển khai với tinh thần: xuân đến với mọi nhà, tết đến với mọi người, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao quà tri ân các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, khi cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ Việt Nam TPHCM, cần khơi dậy và phát huy sức mạnh nhân dân trong mọi lĩnh vực, mọi mặt đời sống xã hội. Đồng chí nhấn mạnh, khi người dân tham gia và đồng lòng trong mọi lĩnh vực công tác của thành phố, thì tất cả các tầng lớp nhân dân sẽ được thụ hưởng thành quả phát triển một cách hài hòa, bền vững.

Trong không khí thân tình đầu xuân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chia sẻ, ngoài các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, buổi họp mặt còn có đại diện các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại TPHCM được pháp luật công nhận. Đây là điểm mới trong dịp họp mặt năm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung trao quà đến đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt lãnh đạo Thành phố và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc các đại biểu dự họp mặt dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui; tiếp tục chung sức đồng lòng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thành phố ngày càng bền chặt, phát triển vững mạnh, gắn liền với quá trình phát triển của TPHCM.

THU HOÀI