Lâm Đồng: Tàu cá bị sóng đánh chìm, thuyền trưởng mất tích

Tàu cá ở tỉnh Lâm Đồng bị sóng lớn đánh chìm, 5 thuyền viên rơi xuống biển.

Người thân ngóng tin thuyền trưởng trên tàu cá bị mất tích

Sáng 1-2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 1 thuyền trưởng mất tích trong vụ chìm tàu cá xảy ra tại cửa biển La Gi.

Khu vực chiếc tàu cá bị chìm

Trước đó, khoảng 5 giờ cùng ngày, tàu cá BTh 85234TS (công suất 33CV, dài 10,1m), do ông Võ Văn H. (ngụ phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, trên đường di chuyển vào cửa biển La Gi thì bị sóng lớn đánh chìm. Trên tàu có 5 lao động. Khi tai nạn xảy ra, 4 thuyền viên kịp thời nhảy khỏi tàu và được các phương tiện nhỏ cứu vớt an toàn, riêng ông Võ Văn H. hiện vẫn mất tích.

Người nhà ngóng tin tức của thuyền trưởng

Ngay sau vụ việc, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi nắm tình hình, cử lực lượng, phương tiện phối hợp các đơn vị liên quan và thông báo cho ngư dân khu vực lân cận hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

TIẾN THẮNG

