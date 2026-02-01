Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ

Ngày 1-2, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có buổi gặp mặt nguyên lãnh đạo Trung ương, Quân khu 9 và TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm hỏi nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gởi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, cùng toàn thể nhân dân TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quỹ an sinh xã hội cho TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà đến các nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội thông tin, nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2026 là tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Đảng…

Tin liên quan Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Cần Thơ

TUẤN QUANG