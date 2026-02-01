Miền Bắc rét đậm, miền Nam se lạnh cục bộ

Theo các chuyên gia khí tượng - thủy văn, nền nhiệt tại Hà Nội và miền Bắc đang giảm dần xuống ngưỡng rét đậm. Một số nơi ở Tây Nguyên và Nam bộ có thể se lạnh vào sáng sớm.

Sáng 1-2, khu vực Bắc bộ đã bị ảnh hưởng của không khí lạnh. Nhiệt độ Hà Nội còn 15-16 độ C. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, hôm nay, nền nhiệt miền Bắc giảm rõ rệt so với những ngày trước, trạng thái rét duy trì cả ngày, trời nhiều mây và âm u.

Tại khu vực Đông Bắc bộ, nhiệt độ phổ biến 14-16 độ C, trung du và đồng bằng Bắc bộ dao động 17-19 độ C. Trong ngày, hầu khắp Bắc bộ ít mưa, không có nắng (nhiều mây âm u). Nhiệt độ cao nhất ban ngày dưới 21 độ C, cảm giác rét kéo dài từ sáng đến tối. Một vài nơi ở Đông Bắc bộ có thể hửng sáng nhẹ vào trưa nhưng trong thời gian ngắn.

Theo các mô hình dự báo toàn cầu như GFS (Hoa Kỳ) và ECMWF (châu Âu), nền nhiệt thấp tại Bắc bộ có xu hướng duy trì trong vài ngày tới. Riêng tại Hà Nội, nhiệt độ ban ngày tăng chậm, phổ biến dưới 21 độ C, ban đêm và sáng sớm rét. Nhiệt độ sáng sớm trong 3 ngày tới ở Hà Nội rất thấp: 12-14 độ C (thuộc ngưỡng rét đậm).

Tại Bắc Trung bộ, thời tiết phân hóa theo địa hình. Khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An nhiều mây, ít mưa. Hà Tĩnh có lúc xuất hiện mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ sáng sớm phổ biến 19-20 độ C, trưa chiều tăng chậm, người dân cảm nhận rõ lạnh đến rét.

Khu vực Trung Trung bộ từ Quảng Trị đến Gia Lai xuất hiện mưa và mưa rào rải rác. Mưa tập trung theo từng đợt ngắn tại một số khu vực ven biển. Lượng mưa không lớn, song kết hợp với gió Đông Bắc khiến cảm giác lạnh tăng lên.

"Từ ngày 1-2 đến đêm 3-2, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh", Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định sáng 1-2.

Tại Tây Nguyên và Nam bộ, thời tiết nhìn chung ổn định, chủ đạo không mưa, trưa chiều có nắng. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý hiện tượng giảm nhiệt khá rõ vào sáng sớm. Nhiệt độ tại Tây Nguyên phổ biến 15-18 độ C (Đà Lạt 9-10 độ C). Ở Nam bộ, một số khu vực miền Đông sáng sớm dưới 20 độ C, trời se lạnh. Các nơi còn lại thời tiết ổn định.

PHÚC VĂN