Đề nghị xử lý vi phạm tại nhiều dự án ở Cao Bằng

Ngày 31-1, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất và quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng tại UBND tỉnh Cao Bằng.

Theo kết luận thanh tra, UBND tỉnh Cao Bằng cần chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tính toán lại giá đất tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê tại lô đất 15, 16 Khu đô thị mới Đề Thám (phường Đề Thám, TP Cao Bằng cũ), đảm bảo tính đúng, tính đủ, thu về ngân sách Nhà nước (nếu có) đúng quy định pháp luật.

Trong khi đó, với dự án thủy điện Bình Long, địa phương cần rà soát để điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư về vị trí ranh giới dự án trên thực tế theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đồng thời xác định nghĩa vụ tài chính về tiền phát triển đất trồng lúa theo quy định của Chính phủ.

Tại dự án thủy điện Hòa Thuận, Thanh tra Chính phủ đề nghị tỉnh Cao Bằng hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng hơn 23ha rừng sang mục đích khác theo đúng quy định pháp luật.

Trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Cao Bằng. Ảnh minh họa: ĐỖ TRUNG

Cơ quan thanh tra cũng đề nghị tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Sở NN-MT tỉnh kiểm tra, rà soát việc giao đất đảm bảo quy mô diện tích đất của dự án khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá vôi Bản Chá (xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng trước đây - nay là xã Thanh Long).

Đối với dự án nằm ở huyện Hà Quảng (trước đây), như dự án đầu tư, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá vôi Nà Cháo, dự án khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ đá vôi Bản Chá, dự án mỏ đá Bản Tin, dự án mỏ đá Lý Quốc, cơ quan thanh tra đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát sản lượng đã khai thác thực tế của chủ đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có) đảm bảo thu đúng quy định…

Kết luận thanh tra nêu, tỉnh Cao Bằng có nhiều loại khoáng sản, trong đó, khoáng sản làm vật liệu xây dựng đá vôi phổ biến với mức độ phân bố trên hầu hết các huyện (trước đây), trữ lượng lớn. Dù vậy, trữ lượng cấp phép, sản lượng khai thác hàng năm nhỏ, chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng vật liệu của người dân địa phương.

Chủ đầu tư khai thác chủ yếu là doanh nghiệp địa phương, năng lực tài chính, kỹ thuật, công nghệ, phương tiện hạn chế. Việc chấp hành quy định trong hoạt động khai thác còn tình trạng một số đơn vị chưa nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật, còn xảy ra hiện tượng khai thác vượt ranh giới, vượt công suất theo giấy phép.

Quá trình thanh tra, Thanh tra Chính phủ còn phát hiện chủ đầu tư một số dự án chưa lưu trữ đầy đủ hồ sơ tài liệu, sổ sách, chứng từ, chưa lắp đặt trạm cân, camera làm căn cứ xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm của các sở, ngành ở Cao Bằng chưa kịp thời trong việc phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm về hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với những vi phạm nêu trên. Trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hình sự, phải chuyển cơ quan điều tra theo quy định.

ĐỖ TRUNG