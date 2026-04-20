Chuyện “sống còn” đối với SME ở Việt Nam

Tại Việt Nam, trong số khoảng 1,1 triệu doanh nghiệp hoạt động, gần 98% là doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Khối SME đóng góp gần 50% GDP và giải quyết 80% việc làm trong khu vực kinh tế tư nhân.

Đây không chỉ là trụ cột kinh tế mà còn là lực lượng quyết định sự ổn định việc làm, sáng tạo và năng động trong nền kinh tế số. Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu và yêu cầu chuyển đổi số đòi hỏi gay gắt, đây cũng là nhóm dễ tổn thương trước các rủi ro an ninh mạng, lộ lọt dữ liệu và lừa đảo trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và chiến lược (Ban Chính sách, chiến lược Trung ương), có nhiều rào cản và thách thức trong quá trình doanh nghiệp chuyển đổi số, gồm: tài chính, đầu tư công nghệ, nhân lực, hệ sinh thái, đổi mới, khoảng cách giữa chính sách và hiệu quả thực thi, đặc biệt là “nỗi sợ bị tấn công mạng”.

Theo số liệu thống kê, có tới 61% SME từng là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng trong vòng 1 năm qua, trong đó khoảng 40% doanh nghiệp bị mất dữ liệu quan trọng, 35% doanh nghiệp bị gián đoạn hoạt động kinh doanh trong thời gian dài. Chi phí trung bình để khắc phục một sự cố an ninh mạng đối với một doanh nghiệp nhỏ hiện nay khoảng 50.000USD đến 100.000USD. Chính vì vậy, ông Nguyễn Hoa Cương cho rằng, an ninh mạng không còn là câu chuyện “nên có”, mà là câu chuyện “sống còn” của doanh nghiệp khi bước chân vào môi trường số.

Nhận định về thực trạng tại sao SME lại trở thành đối tượng có tần suất bị tấn công và thất thoát dữ liệu thường xuyên, ông Ngô Tuấn Anh, Phó trưởng Ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân (Hiệp hội An ninh mạng quốc gia), cho biết, sai lầm trong tư duy của các SME là: “chúng tôi quá nhỏ để bị tấn công”, “dữ liệu của chúng tôi chẳng có gì quý giá”. Điều này dẫn đến sự mất an toàn, đi kèm những nguy cơ lớn khi bản thân SME tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số - điều mà gần như SME nào cũng đang phải tham gia. Vì vậy, cần một hệ sinh thái an ninh mạng Make in Vietnam đủ mạnh, tự chủ và giá cả phù hợp với khối SME là yêu cầu bức thiết hiện nay.

Chuyển đổi số an toàn đối với SME không chỉ là yêu cầu kinh tế, mà còn là vấn đề chiến lược gắn với chủ quyền số, uy tín quốc gia và sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Trong bối cảnh dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, việc bảo đảm an ninh mạng không còn là bài toán kỹ thuật đơn thuần mà trở thành điều kiện cốt lõi để duy trì hoạt động, bảo vệ niềm tin thị trường và nâng cao vị thế doanh nghiệp trong chuỗi giá trị.

TRẦN LƯU