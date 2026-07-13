Khởi động chặng 3 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Lũng Cú

Sáng 13-7, tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động chặng 3 hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026.

Lễ chào cờ trang nghiêm dưới Cột cờ quốc gia Lũng Cú. Ảnh: HỒ HẢI.

Chương trình có sự tham dự của đông đảo bà con nhân dân, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Chặng 3 của hành trình được khởi động bằng lễ chào cờ trang nghiêm dưới Cột cờ Quốc gia Lũng Cú. Tiếp đó là nghi thức chuyển giao ngọn đuốc hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” từ chặng 2 tại TP Huế đến tuổi trẻ tỉnh Tuyên Quang.

Ngọn đuốc hành trình gửi gắm thông điệp về sự tiếp nối của các thế hệ trẻ trong gìn giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngay sau lễ khởi động, các đại biểu tham quan Làng Văn hóa du lịch Lô Lô Chải và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân, thanh thiếu nhi vùng biên giới.

Các đại biểu đến với Làng Văn hóa du lịch Lô Lô Chải. Ảnh: HỒ HẢI.

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành trao 28 phần quà tặng gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; trao 23 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Cú. Mỗi suất học bổng gồm xe đạp, quà và tiền mặt.

Các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống người dân trong chặng 3 của hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi" tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: HỒ HẢI

Bên cạnh đó, chương trình trao tặng công trình “Ngôi nhà hạnh phúc” trị giá 108 triệu đồng; hỗ trợ 5 mô hình sinh kế cho thanh niên với 5.000 con gà giống và 2,5 tấn thức ăn chăn nuôi; trao tặng công trình sân chơi thanh thiếu nhi cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học, THCS Pà Vầy Sủ, xã Pà Vầy Sủ.

HỒ HẢI