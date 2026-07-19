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Thanh niên công nhân được cắt tóc, thưởng thức phở miễn phí

SGGPO

Trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2026, ngày 19-7, Thành đoàn TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM tổ chức Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân.

Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân. Thực hiện: CẨM TUYẾT

Diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM - cơ sở Nguyễn Duy Trinh, ngày hội thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên công nhân và chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn TPHCM tham gia.

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Ban Tổ chức trao quà hỗ trợ đến con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Theo Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM Phạm Trường Sinh, với phương châm “Ở đâu có thanh niên công nhân, ở đó có tổ chức Đoàn đồng hành”, thời gian qua, Thành đoàn TPHCM và Liên đoàn Lao động TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân. Các hoạt động tập trung vào nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số, tư vấn pháp luật, chăm sóc sức khỏe, xây dựng các thiết chế hỗ trợ tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu lưu trú công nhân.

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Thưởng thức phở miễn phí tại ngày hội
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Các gian hàng trò chơi tại ngày hội

Ngày hội tiếp tục khẳng định sự quan tâm đó với nhiều hoạt động thiết thực như: trao quà hỗ trợ 50 thiếu nhi là con em thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; trao phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng để sử dụng tại gian hàng bình ổn giá; phục vụ phở và cắt tóc miễn phí; tổ chức các trò chơi; tuyên truyền, trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy…

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Đoàn viên, thanh niên công nhân mua sắm tại gian hàng bình ổn giá

“Thông qua ngày hội, chúng tôi mong muốn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, trang bị kiến thức và kỹ năng để thanh niên công nhân yên tâm lao động, không ngừng học tập, rèn luyện và phát huy sáng kiến làm chủ công nghệ, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển của doanh nghiệp, TPHCM”, anh Phạm Trường Sinh chia sẻ.

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Hoạt động tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho đoàn viên, thanh niên công nhân

Xếp hàng chờ thanh toán tại gian hàng bình ổn giá sau khi lựa chọn một số nhu yếu phẩm, anh Phan Văn Quang (sinh năm 1997, ngụ phường Long Phước, làm việc tại một doanh nghiệp may mặc) cho biết, những hoạt động chăm lo như thế này luôn được anh và nhiều đồng nghiệp mong đợi.

“Sau những ngày làm việc vất vả, cuối tuần được tham gia ngày hội, thưởng thức tô phở nóng, mua thêm nhu yếu phẩm với giá ưu đãi nên ai cũng phấn khởi. Tôi mong sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực như thế này để san sẻ phần nào khó khăn trong cuộc sống của công nhân”, anh Quang bày tỏ.

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Đoàn viên, thanh niên, người lao động và con em thanh niên công nhân được cắt tóc miễn phí tại ngày hội
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CẨM TUYẾT

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Thanh niên công nhân người lao động TPHCM Thành đoàn TPHCM Liên đoàn Lao động TPHCM Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM Kỳ nghỉ hồng

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