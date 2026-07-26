Góp sức theo cách của người trẻ

Bằng kiến thức, khả năng và tình cảm của mình, nhiều bạn trẻ đang biến trách nhiệm với cộng đồng thành những phần việc, cách làm cụ thể.

Dùng công nghệ nối dài ký ức

Trên màn hình máy tính, anh Đặng Nhật Minh Trường, Phó Bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Sơn Hòa, TPHCM cùng các đoàn viên, thanh niên địa phương tỉ mẩn phục dựng lại từng chi tiết ảnh bức ảnh liệt sĩ. Các bạn trẻ thực hiện nhiều công đoạn, vừa chỉnh sửa ảnh, vừa trao đổi với thân nhân để bảo đảm hình ảnh sau khi phục dựng không chỉ rõ nét, trang trọng mà còn gần với hình ảnh liệt sĩ mà người thân vẫn luôn ghi nhớ.

Anh Đặng Nhật Minh Trường (trái), Phó Bí thư Đoàn phường Tân Sơn Hòa cùng đoàn viên phục dựng di ảnh liệt sĩ. Ảnh: CẨM TUYẾT

Từ tháng 3-2026 đến nay, các bạn đoàn viên, thanh niên phường Tân Sơn Hòa đã phục dựng và trao tặng 25 di ảnh liệt sĩ. Nhận bức ảnh người cha được phục dựng rõ nét, ông Lê Văn Thạnh (con trai liệt sĩ Lê Văn Cẩn) lặng người. “Sau nhiều năm, gia đình mới được nhìn thấy gương mặt người cha rõ ràng đến như vậy”, ông Thạnh xúc động bày tỏ.

Niềm vui của ông Lê Văn Thạnh và nhiều gia đình liệt sĩ khác khi nhận bức hình liệt sĩ đã phục dựng, cùng những câu chuyện xúc động về các anh tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ tiếp tục hành trình tri ân. “Lúc trao lại bức ảnh đã được phục dựng, chứng kiến niềm xúc động của các gia đình, mỗi đoàn viên, thanh niên càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của việc mình đang làm. Đó cũng là cách người trẻ lựa chọn phát huy thế mạnh về công nghệ để tri ân”, anh Đặng Nhật Minh Trường chia sẻ.

Cũng trong những ngày tháng Bảy, khi cả thành phố đang dốc sức cho cao điểm 150 ngày đêm đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân năm 2026, đoàn viên xã Hóc Môn đang ngày đêm đóng góp theo cách riêng: số hóa các thông tin bệnh án lên hệ thống dữ liệu quốc gia, đảm bảo từng thông số của người dân được cập nhật nhanh chóng và không sai sót; đồng thời đón tiếp, hỗ trợ bà con làm thủ tục ngay từ cửa vào, giúp giảm tải áp lực cho khu vực phòng chờ của trạm y tế.

Theo Bí thư Thành đoàn TPHCM Ngô Minh Hải, những năm qua, tuổi trẻ thành phố đã không ngừng khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo bằng những công trình, phần việc và mô hình thiết thực. Đó là những nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ miệt mài nghiên cứu, đổi mới sáng tạo; những cán bộ, chiến sĩ trẻ ngày đêm gìn giữ bình yên cuộc sống; những công nhân, kỹ sư, doanh nhân trẻ nỗ lực lao động, sản xuất và khởi nghiệp; cán bộ Đoàn - Hội - Đội tận tâm, nhiệt huyết với phong trào cùng hàng triệu thanh niên tình nguyện luôn có mặt ở những nơi khó khăn, những nơi cần sức trẻ nhất. Trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế sâu rộng và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thanh niên trở thành chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai, góp phần tạo ra những giá trị mới cho xã hội và đóng góp vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố.

Lan tỏa những giá trị nhân văn

Tinh thần chủ động góp sức cũng được nhiều bạn trẻ đang học tập ở nước ngoài thể hiện trong những ngày hè tháng 7. Trong không gian dành cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (phường Gia Định), Nguyễn Thị Xuân Mai, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, cùng các tình nguyện viên đã lắng nghe, chia sẻ và mang đến cho các bé những trải nghiệm thú vị. Với Xuân Mai, ý nghĩa của chuyến đi không chỉ nằm ở những phần quà được trao, mà còn ở cơ hội để người trẻ hiểu hơn cuộc sống xung quanh và giá trị của sự sẻ chia.

Để chuẩn bị cho các hoạt động tình nguyện lần này, nhóm du học sinh đã tổ chức một chương trình nghệ thuật gây quỹ với sự tham gia của khoảng 200 học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam đang sinh sống tại Singapore cùng nhiều bạn bè quốc tế. Số tiền vận động được không quá lớn, nhưng chứa đựng tình cảm của nhiều người Việt xa quê, được các du học sinh trực tiếp mang về tặng các em nhỏ. “Khi được trực tiếp đến với các em nhỏ, chúng tôi càng hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia. Những trải nghiệm ấy sẽ trở thành động lực để bạn trẻ Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục trở về, đóng góp cho quê hương, đất nước và TPHCM”, Xuân Mai chia sẻ.

Trong đợt hoạt động lần này, 50 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Thái Lan, Singapore, Australia và Vương quốc Anh đã tham gia Đội hình tình nguyện Du học sinh, cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM và Hội Cựu du học sinh TPHCM thực hiện nhiều phần việc tại thành phố. Tại xã đảo Thạnh An, các tình nguyện viên tham gia khánh thành sân chơi thiếu nhi, không gian đọc sách; tổ chức hoạt động vui chơi và nấu ăn cho trẻ em. Anh Đặng Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia, cho biết, nhiều năm qua, hội vẫn duy trì các hoạt động hướng về quê hương, từ phối hợp tổ chức ngày hội du học đến thực hiện các chương trình thiện nguyện.

“Dù ở cách xa quê hương, chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp bằng những việc làm thiết thực”, anh Hùng bày tỏ. Theo anh, các bạn trẻ đều mong muốn mang kiến thức, kinh nghiệm cùng các mối quan hệ được tích lũy trong quá trình học tập ở nước ngoài để tạo thành nguồn lực phục vụ quê hương.

Từ hoạt động phục dựng di ảnh liệt sĩ đến những hoạt động gây quỹ, xây dựng sân chơi và không gian đọc sách cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, nhiều bạn trẻ mang theo khát vọng đóng góp cho quê hương từ những điều bình dị nhất.

CẨM TUYẾT - ĐÔNG SƠN