Tiếng hát người lính từ miền sông nước

Trung úy Đinh Tấn Nhựt, ca sĩ trẻ của Đoàn Văn công Quân khu 7 (ảnh), vừa đoạt danh hiệu Á quân 1 cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa II - năm 2026. Với người lính trẻ quê Vĩnh Long, thành tích này không chỉ ghi nhận nỗ lực của anh trên con đường nghệ thuật, mà còn tiếp thêm động lực cho anh để tiếp tục lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước thông qua âm nhạc.

Sinh năm 1999 tại Vĩnh Long - vùng đất đậm bản sắc văn hóa sông nước Nam bộ, Đinh Tấn Nhựt lớn lên cùng làn điệu dân ca, câu hò và những giai điệu mộc mạc. Chính những thanh âm quê hương ấy đã nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong anh từ thuở nhỏ. Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2017, anh thi vào Nhạc viện TPHCM, từng bước theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tháng 12-2024, Nhựt được tuyển dụng vào Đoàn Văn công Quân khu 7, trở thành ca sĩ trẻ. Môi trường quân đội vừa là nơi rèn luyện bản lĩnh, vừa mở ra cho anh cơ hội được mang tiếng hát đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ở nhiều địa bàn. Theo Nhựt, mỗi lần đứng trên sân khấu không đơn thuần là một buổi biểu diễn, mà là dịp để anh góp phần truyền tải tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ hôm nay.

Lựa chọn gắn bó với bolero - dòng nhạc quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt, Đinh Tấn Nhựt xem đây là hành trình học hỏi lâu dài. Anh luôn dành thời gian tìm hiểu hoàn cảnh ra đời, nội dung và tinh thần của mỗi ca khúc trước khi thể hiện, bởi chỉ khi hiểu tác phẩm, người nghệ sĩ mới có thể truyền tải cảm xúc một cách chân thành.

Sau thành tích tại cuộc thi Tiếng hát Bolero Việt Nam mùa II - năm 2026, Đinh Tấn Nhựt cho biết sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ tại Đoàn Văn công Quân khu 7, đồng thời dành thời gian đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc mới.

THIÊN THANH