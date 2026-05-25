Chuyển đổi sang xăng sinh học E10: Bước đi chiến lược cho nền kinh tế xanh

Từ ngày 1-6, xăng E10 được phân phối đại trà trên cả nước, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học, là bước đi chiến lược cho nền kinh tế xanh.

Tại TPHCM, các doanh nghiệp đầu mối, đại lý kinh doanh xăng dầu đang tăng tốc để kịp cung ứng xăng E10 cho thị trường. Xung quanh lộ trình triển khai và các phương án đảm bảo nguồn cung xăng E10, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM.

Giám đốc Sở Công thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ

* PHÓNG VIÊN: Xin ông cho biết các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng cung ứng xăng E10?

- Ông BÙI TÁ HOÀNG VŨ: Hiện nay, hệ thống phân phối xăng dầu của TPHCM gồm 2 thương nhân sản xuất, 12 thương nhân đầu mối, 65 thương nhân phân phối, 425 đại lý và 1.176 cửa hàng bán lẻ. Đây là mạng lưới lớn, có vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn cung nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, vận tải và đời sống người dân.

Qua theo dõi, phần lớn thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lớn đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi, rà soát hạ tầng bồn bể, đường ống, trụ bơm, phương án tạo nguồn và phân phối xăng E10. Một số doanh nghiệp có thị phần lớn như Petrolimex, PVOIL và các đơn vị đầu mối khác đã đi trước trong công tác chuẩn bị, từng bước tổ chức kinh doanh xăng E10 trên hệ thống của mình. Đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ lẻ, tiến độ chuyển đổi đang được đẩy nhanh trong những ngày cuối tháng 5. Do đặc thù số lượng cửa hàng phân tán, điều kiện hạ tầng không đồng đều, Sở Công thương TPHCM đang tiếp tục hướng dẫn và theo dõi sát tiến độ thực hiện.

* Trong quá trình chuyển đổi sang xăng E10, doanh nghiệp gặp những khó khăn, vướng mắc gì? Sở Công thương TPHCM đã có những giải pháp cụ thể nào để hỗ trợ?

- Khó khăn của doanh nghiệp khi chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 tập trung vào ba nhóm vấn đề chính. Đầu tiên là áp lực về chi phí kỹ thuật và thời gian cải tạo hạ tầng, đòi hỏi phải rà soát, vệ sinh bồn bể, trụ bơm để đảm bảo tiêu chuẩn tồn chứa. Thứ hai là rủi ro lệch pha trong kế hoạch tạo nguồn và phân phối do phụ thuộc vào tiến độ phối trộn, cung ứng xăng nền và ethanol từ các thương nhân đầu mối. Cuối cùng là tâm lý e ngại của thị trường.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, Sở Công thương TPHCM đang triển khai các giải pháp hỗ trợ cụ thể: chủ động nắm bắt tiến độ của từng hệ thống cửa hàng để kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ quản lý nhà nước; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tháo gỡ vướng mắc về an toàn phòng cháy chữa cháy, môi trường, đo lường chất lượng; sẵn sàng báo cáo cấp trên nếu phát sinh khó khăn vượt thẩm quyền.

Người tiêu dùng chọn xăng E10 tại cửa hàng xăng Petrolimex trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

* Một số người dân vẫn còn lo ngại về chất lượng của xăng E10 và khả năng ảnh hưởng đến phương tiện. Ông có thể chia sẻ thêm về cơ sở khoa học của loại nhiên liệu này?

- Sự thận trọng của người dân đối với xăng E10 là dễ hiểu vì liên quan trực tiếp đến tài sản của mình. Do đó, công tác truyền thông cần đảm bảo tính minh bạch, khoa học và trách nhiệm.

Về bản chất, xăng E10 được pha trộn giữa xăng khoáng và ethanol có nguồn gốc từ nông sản hoặc sinh khối theo đúng quy chuẩn. Việc này giúp giảm phát thải độc hại khi đốt cháy nhiên liệu và thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo trong giao thông. Thực tế tại nhiều quốc gia cho thấy phần lớn các phương tiện động cơ xăng hiện nay đều vận hành bình thường với xăng E10.

Sở Công thương TPHCM sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn và chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường theo dõi sát tình hình, kịp thời tiếp nhận phản ánh từ người tiêu dùng. Mọi hành vi vi phạm liên quan đến chất lượng, đo lường hay niêm yết giá sẽ bị kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

* Nhìn từ góc độ quản lý nhà nước, việc chuyển đổi sang xăng E10 có ý nghĩa như thế nào đối với TPHCM trong bối cảnh giá dầu thô thế giới biến động khó lường?

- Việc chuyển đổi sang xăng E10 không chỉ là thay đổi một loại nhiên liệu mà là bước đi quan trọng trong định hướng sử dụng nhiên liệu sạch hơn, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững.

Việc sử dụng xăng sinh học giúp giảm một phần sự phụ thuộc vào xăng khoáng truyền thống, đồng thời mở thêm không gian phát triển cho nguồn nhiên liệu có thể sản xuất từ nguyên liệu trong nước. TPHCM là trung tâm kinh tế lớn, nhu cầu nhiên liệu phục vụ giao thông, sản xuất, logistics… rất cao. Bất kỳ biến động nào của thị trường xăng dầu đều có thể tác động đến chi phí sản xuất, vận tải, giá hàng hóa và đời sống người dân. Vì vậy, đa dạng hóa nguồn nhiên liệu là hướng đi cần thiết để nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế trước các cú sốc năng lượng từ bên ngoài.

Về môi trường, xăng E10 có khả năng góp phần giảm một số thành phần phát thải có hại trong quá trình vận hành động cơ, hỗ trợ mục tiêu giảm ô nhiễm không khí và giảm phát thải khí nhà kính.

Đối với TPHCM, việc triển khai đại trà xăng E10 là yêu cầu bắt buộc theo quy định. Do đó, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, có kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời tăng cường truyền thông để doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, thực hiện đúng.

THI HỒNG thực hiện