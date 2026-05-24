Sôi nổi lễ hội Quả điều vàng TP Đồng Nai năm 2026

Từ 22-5 đến 24-5, tại nông trại Quả Điều Vàng (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai) diễn ra lễ hội Quả điều vàng Đồng Nai năm 2026 với chủ đề Khơi nguồn giá trị - nâng tầm hạt điều Việt.

Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra trong lễ hội Quả điều vàng TP Đồng Nai năm 2026

Tại lễ hội, nhiều chương trình diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia như: tham quan, học tập các mô hình sản xuất và chế biến điều, hội thi gian hàng đẹp, hội thi ẩm thực chế biến từ điều, hội thảo khoa học Xây dựng phát triển bền vững ngành hàng điều TP Đồng Nai giai đoạn 2026-2030...

Lãnh đạo UBND TP Đồng Nai tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm chế biến từ quả điều

TP Đồng Nai có tổng diện tích trồng điều đạt trên 176 ngàn hécta, sản lượng khoảng 300 ngàn tấn điều thô/năm với khoảng gần 2.800 doanh nghiệp, cơ sở thu mua, sơ chế và chế biến hạt điều.

Hội thi ẩm thực tại lễ hội Quả điều vàng TP Đồng Nai năm 2026

TP Đồng Nai cũng là một trong những trung tâm xuất khẩu hạt điều lớn của cả nước với kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 8,05 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 5,9 tỷ USD.

Các xã phường trên địa bàn TP Đồng Nai có thế mạnh trồng, chế biến điều tại lễ hội

