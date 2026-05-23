TPHCM kiến tạo hệ sinh thái tăng trưởng mới

Ngày 22-5, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) phối hợp Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Khu vực TPHCM (VCCI-HCM) tổ chức Hội nghị “Cơ hội đầu tư tại TPHCM trong bối cảnh mới: Bức tranh toàn cảnh và khuyến nghị pháp lý”. Tại hội nghị, nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá, TPHCM đang đứng trước “thời cơ vàng” để tạo đột phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) chạy dọc đường Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, góp phần tạo động lực phát triển TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao

Phát biểu tại hội nghị, TS Trần Du Lịch, Phó Chủ tịch VIAC, nhận định, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bản lề khi hội tụ lợi thế về logistics, cảng biển, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo, tạo dư địa lớn để bứt phá tăng trưởng. TPHCM đang triển khai hàng loạt nhiệm vụ chiến lược như hoàn thiện cơ chế đặc thù cho kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm tài chính quốc tế; phát triển hạ tầng logistics, cảng biển, đường sắt đô thị và hạ tầng kết nối liên vùng; xây dựng quỹ đầu tư sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm với vai trò vốn nhà nước là “vốn mồi” để kéo theo nguồn lực xã hội.

Song song đó, thành phố thúc đẩy thu hút FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển (R&D), AI, bán dẫn, công nghệ sinh học và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn... Những định hướng này đang mở ra dư địa lớn để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao trong và ngoài nước. Thực tế, dòng vốn FDI vào TPHCM đang cho thấy tín hiệu tăng tốc rõ nét.

“TPHCM vẫn duy trì nhiều lợi thế nổi bật về quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp, khả năng kết nối quốc tế và đổi mới sáng tạo. Vấn đề quan trọng hiện nay không chỉ là mở rộng quy mô đầu tư mà còn phải nâng chất lượng dòng vốn, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước và tạo thêm không gian phát triển cho các ngành công nghệ cao, kinh tế xanh. Điều này cho thấy TPHCM đang dần chuyển từ tư duy “thu hút vốn” sang “kiến tạo hệ sinh thái đầu tư”, hướng đến giữ chân các trung tâm R&D, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ phát triển lâu dài”, bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, nhấn mạnh.

Nâng “độ tin cậy” môi trường đầu tư

Cùng với việc mở rộng không gian phát triển, nhiều chuyên gia cho rằng lợi thế cạnh tranh của TPHCM hiện nay không còn nằm chủ yếu ở chi phí hay quy mô thị trường mà nằm ở chất lượng điều hành và khả năng tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch. Theo ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI-HCM, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, nhà đầu tư hiện không chỉ quan tâm đến ưu đãi mà chú trọng nhiều hơn đến tính ổn định chính sách, khả năng dự báo pháp lý và chi phí tuân thủ.

Công trường nút giao An Phú, phường Bình Trưng, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liên quan đến vấn đề này, TS-LS Phan Hoài Nam cho rằng hệ thống chính sách thuế mới nên tiếp tục sửa đổi theo hướng vừa hỗ trợ doanh nghiệp, vừa nâng tính minh bạch và hiệu quả quản lý trong bối cảnh kinh tế số và giao dịch xuyên biên giới phát triển mạnh. Đáng chú ý, nhiều quy định mới đang mở rộng phạm vi chi phí được trừ cho hoạt động R&D, nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới và đổi mới sáng tạo nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dài hạn. Các doanh nghiệp cũng nên chủ động rà soát mô hình hoạt động, cập nhật chính sách và nâng cao năng lực quản trị tuân thủ để hạn chế rủi ro pháp lý và tài chính phát sinh trong quá trình đầu tư kinh doanh.

Ở góc độ doanh nghiệp nước ngoài, ông Michael K. Lee, luật sư thành viên DILINH Legal, lưu ý, nhiều tranh chấp đầu tư hiện nay xuất phát từ hợp đồng thiếu chặt chẽ và cơ chế quản trị rủi ro chưa đầy đủ. Vì vậy, doanh nghiệp cần thực hiện thẩm định pháp lý đa tầng, chủ động cập nhật chính sách và xây dựng cơ chế quản trị rủi ro xuyên suốt vòng đời dự án để tận dụng hiệu quả cơ hội đầu tư tại TPHCM.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố thu hút gần 3,3 tỷ USD vốn FDI, tăng khoảng 127,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây được xem là tín hiệu đáng chú ý trong bối cảnh TPHCM đang đẩy mạnh tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và mở rộng không gian phát triển sang các lĩnh vực công nghệ cao, tài chính quốc tế, logistics và đổi mới sáng tạo.

ÁI VÂN