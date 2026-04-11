Cơ hội đang mở ra với doanh nghiệp ngành cơ khí – điện

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm trong khuôn khổ "HAMEE cafe talk"

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch HAMEE nhấn mạnh, những biến động của tình hình thế giới đang tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cơ khí - điện hiện đang phải tìm kiếm những giải pháp tối ưu hóa chi phí để đảm bảo tính ổn định tương đối trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giữ được giá thành sản phẩm. Song song đó, vẫn phải tính đến bài toán dài hạn là chuyển mình, mạnh dạn đầu tư để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng tình với nhận định này, ông Kiều Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HAMEE cho rằng, trước những biến động giá cả như hiện nay, doanh nghiệp đang phải chấp nhận giảm biên lợi nhuận. Tuy vậy, trong thời gian tới, với những doanh nghiệp giữ được sự ổn định thì cơ hội lại được mở ra.

Khi đó, doanh nghiệp đã chứng minh được độ tin cậy với khách hàng, hành trình đi cùng nhau lâu dài và mở thêm nhiều “cánh cửa” mới là điều hiển nhiên. Chưa hết, những năm gần đây, Việt Nam luôn được đánh giá là một điểm đến an toàn, ổn định của các nhà đầu tư toàn cầu nên sự cộng hưởng cơ hội cũng nhiều hơn lên.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trong khuôn khổ "HAMEE cafe talk"

Theo đánh giá của TS Võ Trí Thành, chuyên gia kinh tế, trong một thế giới bất định như hiện nay, thách thức sẽ song hành cùng cơ hội và quản trị rủi ro là điều mà các doanh nghiệp đang phải thực hiện. Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh toàn cảnh, dài hạn, cơ hội của lĩnh vực công nghiệp nói chung và của các doanh nghiệp trong ngành cơ khí - điện nói riêng đang tới.

TS Thành nhìn nhận, hiện nay, rất nhiều nước đều đang quay lại với chính sách công nghiệp. Tại Việt Nam, Chính phủ đã thông qua chính sách về Luật Công nghiệp trọng điểm. Trong đó, Chính phủ cơ bản thống nhất 2 nội dung chính sách bao gồm: khuyến khích sản xuất, chế tạo trong nước các sản phẩm công nghiệp trọng điểm và phát triển công nghiệp hỗ trợ. Hiện nay, với chính sách phát triển đường sắt đô thị, nhất là ở các thành phố lớn như TPHCM và Hà Nội, cơ hội cho các doanh nghiệp cơ khí điện là rất nhiều.

Nói thêm về việc tham gia vào các công trình, dự án đầu tư công, ông Trần Thành Trọng, Phó Chủ tịch thứ nhất của HAMEE mong rằng các công nghệ, thiết bị của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các dự án công. Khả năng cạnh tranh và ứng biến của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam rất tốt. Vì thế, các doanh nghiệp sẽ vượt qua khó khăn trước bối cảnh xung đột hiện nay, đặc biệt khi có sự đồng hành của Chính phủ và TPHCM.

THANH DUNG