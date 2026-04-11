Thêm một số ngân hàng giảm lãi suất huy động và cho vay

Ngày 11-4, KienlongBank cho biết đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất huy động tối đa 0,5%/năm, đồng thời hạ lãi suất cho vay tới 1%/năm đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Chính sách được áp dụng linh hoạt theo từng nhóm khách hàng, ưu tiên lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu. Song song đó, ngân hàng đang triển khai gói tín dụng 3.000 tỷ đồng trong năm 2026 dành cho khách hàng cá nhân, với cơ chế giảm biên độ lãi suất từ 1% đến 1,2%/năm cho một số nhóm, góp phần tối ưu chi phí tài chính dài hạn.

Trước đó, chiều muộn 10-4, Sacombank cũng công bố giảm 0,5%/năm lãi suất huy động và cho vay trên nhiều kỳ hạn. Theo Sacombank, việc điều chỉnh đồng thời hai chiều nhằm hài hòa lợi ích giữa người gửi tiền và người vay, đồng thời giảm áp lực chi phí vốn, đặc biệt đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cũng trong hôm nay, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) đã chính thức điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,3-0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng.

Như vậy, chỉ sau 2 ngày kể từ cuộc họp giữa NHNN và các tổ chức tín dụng về định hướng điều hành của NHNN, đã có khoảng 10 ngân hàng thương mại công bố giảm lãi suất huy động và cho vay.

