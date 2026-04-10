Một số ngân hàng thương mại bắt đầu giảm lãi suất huy động

Động thái này diễn ra ngay sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các tổ chức tín dụng vào ngày 9-4, trong đó, Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn định hướng tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất nhằm tạo dư địa hạ chi phí vốn cho nền kinh tế.

Cụ thể, ngay trong chiều 9-4, ABBank đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên nhiều kỳ hạn nhằm tối ưu chi phí vốn, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay. Theo ABBank, việc chủ động giảm lãi suất huy động thể hiện tinh thần nghiêm túc quán triệt và triển khai kịp thời định hướng điều hành của cơ quan quản lý, đồng thời tạo điều kiện để ABBank tiếp tục tối ưu chi phí vốn, hướng tới giảm lãi suất cho vay.

Sáng ngày 10-4, SeABank cũng đã giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi trên 6 tháng cho các khoản tiền gửi phát sinh mới. SeABank cho biết, việc giảm lãi suất huy động lần này là một phần trong cam kết của ngân hàng nhằm góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích giữa phát triển kinh doanh và đồng hành cùng khách hàng. Bên cạnh đó, SeABank sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tối ưu chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả vận hành để có thể giảm lãi suất cho vay.

Tương tự, VPBank cũng giảm 0,3–0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6–36 tháng. Lãi suất kỳ hạn 6–9 tháng còn 6,1%/năm; 10–24 tháng còn 6,3%/năm; kỳ hạn 36 tháng còn 5,6%/năm…

Các chuyên gia nhận định việc giảm lãi suất huy động ở các kỳ hạn trung và dài hạn sẽ giúp các ngân hàng từng bước tối ưu chi phí vốn đầu vào, qua đó mở đường cho việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ cá nhân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất - kinh doanh và kích thích nhu cầu tín dụng phục vụ kinh doanh lẫn tiêu dùng.

NHUNG NGUYỄN