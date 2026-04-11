Có thể bán xăng E10 trên cả nước từ ngày 30-4

Trong dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 50/2025/TT-BCT, Bộ Công thương đề xuất đẩy sớm lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc bắt đầu từ ngày 30-4-2026 thay cho lộ trình cũ từ ngày 1-6-2026.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc điều hành giá xăng E10 sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành tại Nghị định 83 và Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu. Bộ Công thương sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế giá phù hợp với nhiên liệu sinh học.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) cho biết, Bộ Công thương đã làm việc với các thương nhân đầu mối và các hiệp hội liên quan từ cuối tháng 3 để đánh giá khả năng triển khai. Các yếu tố chính được xác định gồm nguồn cung nhiên liệu sinh học, điều kiện pháp lý và hạ tầng cùng mức độ sẵn sàng của hệ thống phân phối.

Về nguồn cung, theo tính toán của Bộ Công thương, khi xăng E10 được triển khai đại trà với mức tiêu thụ khoảng 1 triệu m3/tháng, nhu cầu ethanol (E100) để phối trộn dao động từ 92.000 đến 110.000m3/tháng. Hiện có 4 nhà máy ethanol đang vận hành gồm Đồng Nai, Quảng Nam, Đăk Tô và Dung Quất, cung ứng khoảng 27.000m3/tháng. 2 nhà máy còn lại tại Bình Phước và Đắk Nông đang trong quá trình tái cơ cấu, hoàn thiện kỹ thuật để phục hồi sản xuất. Như vậy, để đáp ứng đủ nhu cầu phối trộn, Việt Nam cần nhập khẩu khoảng 75.000m3 ethanol mỗi tháng.

Về hệ thống phân phối, các doanh nghiệp đầu mối lớn như Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PV Oil) đã có thời gian chuẩn bị khoảng 1,5 năm kể từ khi ban hành Thông tư 50. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp và cửa hàng quy mô nhỏ vẫn gặp khó khăn trong việc cải tạo hạ tầng kỹ thuật.

Theo ông Đào Duy Anh, việc chuyển đổi sang xăng E10 không chỉ là thay đổi nguồn hàng mà còn đòi hỏi thau rửa bồn bể, nâng cấp thiết bị và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây là những chi phí đầu tư đáng kể, nhất là trong bối cảnh thị trường xăng dầu có nhiều biến động trong thời gian qua.

Bộ Công thương đã trình Thủ tướng báo cáo về điều kiện triển khai xăng E10 từ ngày 1-4, đồng thời đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm quá trình chuyển đổi diễn ra thuận lợi. Các giải pháp gồm hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện hạ tầng và tăng cường truyền thông về lợi ích của nhiên liệu sinh học.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý, việc triển khai xăng E10 sớm hơn kế hoạch có thể góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, ổn định thị trường và nâng cao mức độ tự chủ năng lượng quốc gia. Bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động, trong đó có tác động từ xung đột tại Trung Đông, là yếu tố thúc đẩy quá trình chuyển đổi này. Tuy vậy, Bộ Công thương lưu ý việc triển khai cần được thực hiện thận trọng, bảo đảm cân đối nguồn cung, hoàn thiện hạ tầng và không gây gián đoạn thị trường.

PHÚC VĂN