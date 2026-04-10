Cổ phiếu dầu khí tăng trở lại, VN-Index lên 1.750 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 10-4 tăng trở lại vì lực cung giảm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí đã quay trở lại dẫn dắt thị trường sau chuỗi điều chỉnh mạnh trước đó, cụ thể: BSR tăng trần, PVS tăng 5,6, OIL tăng 7,04%, PVD tăng 4,63%, PLX tăng 4,18%, PVT tăng 3,69%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu hóa chất, phân bón cũng tăng trở lại như: DCM tăng 3,44%, DPM tăng 2,11%, DGC tăng 1,69%, CSV tăng 1,1%...

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng tích cực: TCB tăng 4,37%, MSB tăng 5,37%, EIB tăng 2,21%, LPB tăng 2,71%, VIB tăng 1,75%. Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán lại giảm điểm: VPX giảm 1,4%; MBS, SHS, SSI, VCK, VND, VCI, TCX giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có sự phân hóa. Trong khi VIC tăng 1,68%, KHG tăng 1,08%; BCM, DXG, NVL, KBC tăng gần 1%; ngược lại PDR giảm 1%, CEO giảm 1,16%; IDC, HDC, VHM, SIP, TCH, VRE giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 13,32 điểm (0,77%) lên 1.750 điểm với 164 mã tăng, 144 mã giảm và 65 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,93 điểm (0,37%) lên 251,91 điểm với 69 mã tăng, 74 mã giảm và 65 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 24.600 tỷ đồng, giảm 4.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản cũng chỉ ở mức 26.200 tỷ đồng.

Thêm điểm tích cực là khối ngoại đã quay lại mua ròng trên sàn HOSE hơn 621 tỷ đồng, cắt đứt chuỗi bán ròng 5 phiên trước đó. Top 3 cổ phiếu được mua ròng gồm: TCB gần 218 tỷ đồng, HPG gần 180 tỷ đồng, MBB hơn 100 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN