Minh bạch thông tin, nâng chất quản trị là điều kiện tiên quyết để thu hút vốn

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đi đúng lộ trình nâng hạng, mở ra kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại quy mô lớn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch HĐQT HOSE cho biết, Tổ chức FTSE Russell vừa công bố Việt Nam đang đi đúng lộ trình để được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào tháng 9-2026. Đây được xem là cơ hội để thu hút dòng vốn ngoại quy mô hàng tỷ USD, đồng thời giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu. “Trong bối cảnh đó, minh bạch thông tin và chất lượng quản trị không còn là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để thu hút vốn. Doanh nghiệp niêm yết không chỉ hoạt động kinh doanh mà còn đóng vai trò đại diện cho hình ảnh và “sức khỏe” của nền kinh tế trên bản đồ tài chính quốc tế”, ông Hồng nhấn mạnh.

Ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch HĐQT HOSE phát biểu tại chương trình

Ban tổ chức cho biết, VLCA 2026 – mùa giải thứ 19 – sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, nâng cao chất lượng công bố thông tin và năng lực quản trị ESG (môi trường, xã hội, quản trị). Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu ngày càng ưu tiên tiêu chuẩn xanh, báo cáo ESG trở thành thước đo quan trọng phản ánh năng lực quản trị rủi ro và giá trị dài hạn của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Viết Thịnh, đại diện Hội đồng bình chọn VLCA 2026 cho biết, điểm quản trị công ty trung bình toàn thị trường đã giảm từ 45,15% xuống còn 35,43%, cho thấy tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe, trong khi nhiều doanh nghiệp trong nước chưa theo kịp.

NHUNG NGUYỄN