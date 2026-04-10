Những việc hộ kinh doanh cần làm ngay trong tháng 4

Đăng ký và thông báo tài khoản, kiểm kê hàng hóa, định danh điện tử, hoàn thiện sổ sách là những việc mà cơ quan thuế đặc biệt lưu ý các hộ kinh doanh cần thực hiện ngay.

Phó trưởng Thuế TPHCM Nguyễn Văn Thành phát biểu tại tọa đàm

Ngày 10-4, Báo Pháp Luật TPHCM và Thuế TPHCM đã phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề “Cầm tay chỉ việc hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật về thuế”.

Tại tọa đàm, ThS Lương Việt Trường, Chuyên viên phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác (Thuế TPHCM) đặc biệt lưu ý hộ kinh doanh (HKD) "nguyên tắc vàng" về ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm. Theo đó, HKD và cá nhân kinh doanh (CNKD) có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống sẽ không phải nộp thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập cá nhân (TNCN).

Quy định này áp dụng đồng bộ cho kinh doanh truyền thống, thương mại điện tử và cho thuê bất động sản. Người nộp thuế được trao quyền linh hoạt lựa chọn chiến lược giảm trừ có lợi nhất bằng cách phân bổ mức 500 triệu đồng này cho các hoạt động hoặc địa điểm kinh doanh khác nhau.

Ths Lương Việt Trường trình bày những điểm mới hộ kinh doanh cần lưu ý

Trường hợp vượt ngưỡng 500 triệu đồng, thu nhập tính thuế sẽ được tính bằng Doanh thu trừ đi Chi phí, sau đó nhân với thuế suất 20% (phương pháp này yêu cầu thực hiện ổn định trong 2 năm liên tục). Đáng chú ý, cơ quan thuế bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử với HKD có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử, các nền tảng có chức năng thanh toán sẽ trực tiếp khấu trừ và nộp thuế thay; với sàn không có chức năng thanh toán, HKD phải tự khai và nộp.

ThS - Luật sư Lê Kiên Lương, Giám đốc Công ty Luật Thiên Hương cũng khuyến nghị, HKD cần chủ động chuẩn bị hệ thống sổ sách và chứng từ. Trong đó, mọi giao dịch mua bán từ 200 ngàn đồng trở lên đều phải có hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Việc thiếu hụt chứng từ đầu vào sẽ khiến HKD không được trừ chi phí khi tính thuế, dẫn đến gánh nặng tài chính cao hơn dự kiến.

Luật sư Lương cũng khuyến nghị HKD thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ hóa đơn điện tử. Đồng thời tách bạch tài chính và kiểm soát rủi ro pháp lý, chủ hộ nên sử dụng tài khoản ngân hàng riêng cho hoạt động kinh doanh, tách biệt hoàn toàn với chi tiêu cá nhân. Điều này giúp việc giải trình với cơ quan thuế khi có thanh tra, kiểm tra trở nên dễ dàng và minh bạch hơn. Đồng thời, do HKD chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân, việc quản lý dòng tiền chặt chẽ sẽ giúp hạn chế các rủi ro pháp lý phát sinh từ nợ thuế hoặc vi phạm hành chính về thuế.

Luật sư Lê Kiên Lương lưu ý hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc hóa đơn chứng từ, tách bạch tài chính

Phó trưởng Thuế TPHCM Nguyễn Văn Thành nhìn nhận, nhiều HKD e ngại chi phí và công nghệ mới. Để tháo gỡ, ngành thuế cam kết duy trì phương châm "cầm tay chỉ việc", trực tiếp hướng dẫn cách ghi sổ, xuất hóa đơn chứng từ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, chuyển đổi không phải gánh nặng mà là cơ hội phát triển. Cơ quan chức năng sẽ luôn đồng hành gỡ rối công nghệ.

Để kinh doanh không bị gián đoạn, ThS Lương Việt Trường đề nghị HKD cần khẩn trương thực hiện những đầu việc trọng tâm dưới đây: - Đăng ký và thông báo tài khoản: Mở tài khoản ngân hàng dùng riêng cho kinh doanh và thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử. Hạn chót là ngày 20-4-2026 (nếu doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng) hoặc nộp kèm tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026 (nếu doanh thu năm 2025 trên 500 triệu đồng). - Kiểm kê hàng hóa: Lập bảng kê hàng tồn kho tại thời điểm 31-12-2025, nộp cùng kỳ kê khai thuế đầu tiên trong năm 2026. - Định danh điện tử: Chủ động định danh Căn cước công dân mức 2 trên VNeID và đăng ký sử dụng ứng dụng eTax Mobile. - Hoàn thiện sổ sách: Thiết lập bộ máy kế toán, lập sổ sách đúng quy định để ghi nhận toàn bộ nghiệp vụ kinh tế.

MAI HOA