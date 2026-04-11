Ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp: Mở rộng tín dụng có chọn lọc

Nhân viên Sacombank hướng dẫn khách hàng trải nghiệm giao dịch số. Ảnh: MINH HUY

Tháo “điểm nghẽn” vốn

Đối với doanh nghiệp, việc tiếp cận được vốn ngân hàng đã thúc đẩy hoạt động sản xuất hết sức tích cực. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An, cho biết, với doanh nghiệp xuất khẩu gạo theo chuỗi, việc liên kết nông dân và bảo đảm nguồn vốn đầu - cuối vụ có ý nghĩa then chốt. Trung An đã được Agribank cho vay 435 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi, giúp duy trì sản xuất và thu mua lúa hiệu quả, tạo điều kiện mở rộng sang các thị trường như Australia và châu Âu. Theo ông Lê Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hạ tầng GELEX, việc được ngân hàng thu xếp vốn, đặc biệt trong các giao dịch tài chính quy mô lớn với đối tác quốc tế, đã giúp doanh nghiệp củng cố vị thế trên thị trường.

Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) đã chủ động thiết kế những gói tín dụng linh hoạt, phù hợp với đặc thù của hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Tại ACB, chương trình “Giảm lãi suất vay tự động” dựa vào quy mô tiền gửi trong tài khoản thanh toán (CASA) để được giảm lãi suất vay đến 2%/năm, được nhiều hộ kinh doanh quan tâm.

Chị Ngô Thị Linh, chủ sạp trái cây tại phường Bàn Cờ, TPHCM, kể: Doanh thu hiện tập trung về một tài khoản nên tôi có thể dựa trên dòng tiền này để được giảm lãi suất cho vay... Gói vay sản xuất - kinh doanh của SeABank cho phép doanh nghiệp hoạt động từ 3 tháng; đồng thời mở rộng tài sản bảo đảm sang ô tô… giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn, tránh gián đoạn kế hoạch sản xuất do thiếu tài sản thế chấp là bất động sản.

VPBank cũng ưu đãi cho tài khoản hộ kinh doanh, tích hợp ETax và chính sách tín dụng linh hoạt: gói tín chấp hạn mức đến 2 tỷ đồng, lãi suất từ 10%/năm; nếu nhu cầu lớn, gói thế chấp giải ngân lên tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 4,99%/năm. ABBank triển khai giải pháp mở tài khoản kinh doanh trực tuyến, kết hợp bộ công cụ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số miễn phí đến năm 2028. Cuối tháng 3 vừa qua, Nam A Bank mở rộng hợp tác với định chế tài chính quốc tế BlueOrchard, nhận thêm 20 triệu USD, nâng tổng vốn lên 80 triệu USD trong gói 100 triệu USD dự kiến hoàn tất quý 2-2026 để ưu tiên tài trợ vốn cho DNNVV, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ…

Tại TPHCM, theo bà Trần Thị Ngọc Liên, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, trong 3 tháng đầu năm dư nợ tín dụng đạt gần 5,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,25% so với cùng kỳ. Trong đó, tín dụng tập trung chủ yếu vào sản xuất - kinh doanh, riêng cho vay DNNVV đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng. Định hướng tín dụng tại TPHCM thời gian tới là mở rộng tín dụng có chọn lọc, tập trung vào các động lực tăng trưởng.

Big 4 “bơm” 1 triệu tỷ đồng cho tăng trưởng

Nếu khối ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần tập trung vào các DNNVV, nhóm 4 NHTM nhà nước Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank (Big 4) lại đóng vai trò là "trụ cột" cung ứng vốn cho những dự án quy mô lớn. Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV, cho biết, năm 2026, với tốc độ tăng trưởng được giao khoảng 11%-12%, Big 4 dự kiến giải ngân thêm khoảng 1 triệu tỷ đồng. Dòng vốn này sẽ ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp chế biến chế tạo và chuyển đổi số - đều là những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng.

Trong bối cảnh nền kinh tế cần tăng trưởng bền vững, vai trò của tín dụng ngân hàng rất quan trọng. TS Cấn Văn Lực (thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ) cho rằng, việc đảm bảo ổn định mặt bằng lãi suất và định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Về vấn đề này, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, NHNN đã chủ động, linh hoạt điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng. NHNN phối hợp đồng bộ nhiều công cụ để đảm bảo thanh khoản, giữ ổn định thị trường tiền tệ. Trong đó, tiếp tục duy trì lãi suất điều hành thấp tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế; đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm việc công khai lãi suất cho vay, cân đối giữa tăng trưởng tín dụng với huy động vốn để không làm xáo trộn mặt bằng lãi suất trên thị trường.

Ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất cho vay Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, sau cuộc họp giữa NHNN và các tổ chức tín dụng, trong ngày 9-4, ABBank đã điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động trên nhiều kỳ hạn. Sáng 10-4, SeABank cũng đã giảm 0,5%/năm lãi suất tiền gửi trên 6 tháng cho các khoản tiền gửi phát sinh mới. Chiều 10-4, BVBank công bố điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm từ 0,3%-0,5%, bắt đầu áp dụng từ ngày 11-4. Vietcombank cũng điều chỉnh giảm lãi suất huy động 0,5%/năm kỳ hạn 24 tháng xuống còn 6%/năm. Với điều chỉnh này, lãi suất huy động tại tất cả các kỳ hạn của Vietcombank đều không vượt quá mức 6%/năm. Trong khi đó VIB cho biết, sẽ tập trung phát triển nền tảng ngân hàng giao dịch để thu hút nguồn vốn bền vững.

HẠNH NHUNG