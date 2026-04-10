ADB dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu

Báo cáo của ADB tiếp tục duy trì những dự báo tích cực đối với kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. ADB dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026 và 2027, bất chấp rủi ro bên ngoài gia tăng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Về lạm phát, ADB dự báo lạm phát của Việt Nam ở mức khoảng 4% trong năm nay sau đó giảm xuống 3,8% vào năm 2027.

Về động lực tăng trưởng kinh tế trong năm nay, ADB nhấn mạnh đầu tư vẫn là động lực chính. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công với lượng vốn ước tính khoảng 38 tỷ USD, đặc biệt cho hạ tầng, qua đó hỗ trợ hoạt động xây dựng.

ADB tổ chức họp báo công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng 4-2026. Ảnh: L.T

Tuy nhiên, theo ADB, dòng vốn FDI có thể giảm trong bối cảnh đầu tư toàn cầu chậm lại và mức độ bất định gia tăng. Nhiều nhà đầu tư có xu hướng mở rộng hoạt động hiện có thay vì triển khai dự án mới. Bên cạnh đó, việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, cùng với những nút thắt về hạ tầng và thủ tục hành chính, có thể làm chậm dòng vốn FDI đăng ký mới.

Trong khi đó, các động lực khác như tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trong năm 2026 nhiều khả năng suy yếu do chịu tác động của việc giảm chi tiêu hộ gia đình và tín dụng ngân hàng thắt chặt hơn.

ADB nhận định, những rủi ro bên ngoài với triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn hiện hữu như khả năng xung đột tại Trung Đông kéo dài ngày càng rõ rệt, xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa chấm dứt, việc Hoa Kỳ điều chỉnh thuế quan có thể làm ảnh hưởng thương mại thế giới, đồng thời gia tăng bất định đối với đầu tư.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: L.T

Tuy nhiên, ADB đánh giá cao khả năng phản ứng linh hoạt của Việt Nam trước các biến động toàn cầu.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam đánh giá, để kiểm soát các rủi ro, Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng trước tình trạng gián đoạn năng lượng do xung đột tại Trung Đông gây ra bằng các các biện pháp tài khóa có thời hạn nhằm giảm tác động của việc giá nhiên liệu tăng, kết hợp giữa giảm thuế, sử dụng quỹ bình ổn. Các biện pháp này dự kiến sẽ giúp kiềm chế mức tăng lạm phát trong ngắn hạn, qua đó hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng.

Đồng thời, Chính phủ cũng theo đuổi chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng, đẩy nhanh chuyển dịch sang năng lượng sạch, qua đó giảm mức độ dễ bị tổn thương trước các “cú sốc” trong tương lai.

Bên cạnh đó, theo đại diện ADB tại Việt Nam, những cải cách thể chế cũng đem lại các tác động tích cực cho triển vọng tăng trưởng. Nếu được triển khai tốt, những cải cách này có thể nâng cao hiệu quả khu vực công, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế.

LƯU THỦY