FTSE Russell rút gọn danh sách cổ phiếu Việt Nam từ 32 xuống còn 23 mã

Tổ chức FTSE Russell vừa cập nhật danh sách các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam đáp ứng điều kiện dựa trên nhóm không thuộc rổ thành phần. Danh sách được giảm từ 32 mã cổ phiếu trước đó xuống còn 23 mã.

Đó là thông tin theo báo cáo mới công bố của SSI Research. Cụ thể, danh sách hiện bao gồm nhiều cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) và bất động sản: STB, VCB, BID, SHB, SSI, VIX, VCI, VND, VIC, VHM, VRE, NVL, KBC… Ngoài ra cũng có nhiều cổ phiếu khác như: HPG, FPT, MSN, VNM, VJC, GEX, KDH, DGC, BSR và GEE.

Danh sách 23 mã cổ phiếu được FTSE chọn. Nguồn: SSI Research

Bên cạnh đó, tỷ trọng cổ phiếu của Việt Nam trong các bộ chỉ số FTSE cũng được điều chỉnh giảm dựa trên dữ liệu cập nhật đến ngày 31-3-2026. Cụ thể, tỷ trọng trong FTSE Global All Cap giảm từ 0,037% xuống 0,034%; FTSE Emerging All Cap từ 0,350% xuống 0,329%; FTSE All-World từ 0,024% xuống 0,020% và và FTSE Emerging từ 0,227% xuống 0,192%.

Danh sách chính thức sẽ được công bố trước kỳ đánh giá lại (review) chỉ số FTSE GEIS vào tháng 9-2026. Các thay đổi từ kỳ review bán niên này dự kiến sẽ được công bố từ ngày 21-8-2026.

Các chuyên gia của SSI Research ước tính, tổng dòng vốn từ các quỹ ETF tham chiếu FTSE có thể chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó quỹ Vanguard FTSE Emerging Markets ETF dự kiến đóng góp lớn nhất với khoảng 481 triệu USD.

Về tiến độ giải ngân, dòng tiền được dự báo phân bổ theo 4 giai đoạn: 10% vào tháng 9-2026, 20% vào tháng 3-2027, 35% vào tháng 6-2027 và 35% còn lại vào tháng 9-2027 - tương ứng khoảng 130 triệu USD, 260 triệu USD và hai đợt 455 triệu USD.

Xét theo từng cổ phiếu, VIC dẫn đầu về quy mô vốn hóa và dòng tiền ước tính với khoảng 498 triệu USD, tương ứng khoảng 14,6 ngày giao dịch. Các mã khác cũng nằm trong nhóm thu hút dòng vốn lớn là HPG (115 triệu USD), VHM (99 triệu USD), FPT (69 triệu USD) và MSN (63 triệu USD)...

Ngoài ra, SSI Research cũng đánh giá Việt Nam đang có khả năng cao được đưa vào danh sách theo dõi trong kỳ đánh giá tháng 6-2026 của Tổ chức MSCI (nhiều tiêu chí và khắt khe hơn). Hiện thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng 10/18 tiêu chí về khả năng tiếp cận thị trường theo bộ tiêu chí của MSCI và đang tiếp tục cải thiện trên các tiêu chí còn lại. Đây được xem là bước đệm quan trọng trước khi chính thức nâng hạng lên thị trường mới nổi.

NHUNG NGUYỄN