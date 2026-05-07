VN-Index lập đỉnh lịch sử

VN-Index đã vượt đỉnh 1.902,93 điểm được thiết lập ngày 13-1, chính thức lập đỉnh mới dù không giữ được số điểm cao nhất phiên.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 7-5 giằng co mạnh quanh vùng đỉnh lịch sử. VN-Index có thời điểm tiến sát mốc 1.925 điểm trước khi thu hẹp đà giảm, chốt phiên tại 1.909,1 điểm. Dù rung lắc mạnh, đây vẫn là mức đóng cửa cao nhất từ trước đến nay của chỉ số này.

Dù vậy, động lực chính chủ yếu nhờ vào nhóm cổ phiếu Vingroup, còn độ rộng thị trường vẫn nghiêng về sắc đỏ.

Cụ thể, riêng 2 cổ phiếu VHM tăng trần, VIC tăng 2,1% đã góp cho VN-Index gần 17 điểm trong tổng số gần 18 điểm tăng của chỉ số chung. Các cổ phiếu bất động sản khác đồng loạt giảm: NVL giảm 3,5%, DXG giảm 2,22%, CEO giảm 1,71%, KBC giảm 1,15%, TCH giảm 1,73%, DIC giảm 1,69%; VRE, PDR, NLG, HDC giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) có sự phân hóa rõ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh: STB tăng trần, HDB tăng 3,38%, MSB tăng 1,96%, LPB tăng 3,64%, NAB tăng 1,05%; MBB, CTG tăng gần 1%. Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán đồng loạt giảm: SHS giảm 1,71%, ORS giảm 2,19%; HCM, SSI, VPX, VCK, MBS giảm gần 1%.

Tương tự, nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng phân hóa mạnh mẽ: GEX và GEE tăng trần, GMD tăng 1,4%; VGC, VSC, VJC tăng gần 1%. Ngược lại, CTD giảm sàn, VCG giảm 3,66%, HHV giảm 2,71%, PC1 giảm 3,79%, CII giảm 1,06%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí và phân bón tiếp tục giảm mạnh: BSR giảm 4,49%, PVT giảm 4,89%, PVS giảm 3,23%, PLX giảm 3,33%, PVD giảm 2,77%; DGC giảm 3,41%, DCM giảm 3,52%, DPM giảm 2,07%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,81 điểm (0,94%) lên 1.909,1 điểm với 119 mã tăng, 191 mã giảm và 60 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,7 điểm (0,28%) còn 247,76 điểm với 73 mã giảm, 65 mã tăng và 65 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 6.200 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt gần 31.300 tỷ đồng.

Khối ngoại vẫn nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE nhưng tổng giá trị bán ròng giảm, gần 116 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT gần 373 tỷ đồng, ACB gần 297 tỷ đồng và KDH gần 119 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN