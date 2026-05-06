VN-Index tiến gần mốc 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 6-5 tăng mạnh phiên thứ 2 liên tục, VN-Index tiến dần lên 1.900 điểm với sắc xanh lan tỏa và thanh khoản cải thiện.

Sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 6-5

Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán bứt phá góp phần giải tỏa tâm lý cho thị trường: VIX, HCM tăng trần, SSI tăng 4,4%, SHS tăng 4,79%, VND tăng 4,06%, ORS tăng 4,18%, VCI tăng 3,51%, VCK tăng 2,35%, MBS tăng 2,6%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng đã lấy lại sắc xanh tích cực: STB tăng 3,45%, ACB tăng 2,21%, EIB tăng 2,09%, NAB tăng 1,06%, LPB tăng 2,7%, VCB tăng 1%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng nghiêng về sắc xanh: VRE tăng 3,98%, DIG tăng 3,15%, KBC tăng 1,31%, PDR tăng 1,25%, TCH tăng 1,76%, HDC tăng 1,27%...

Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng tăng mạnh: GEE, GEX tăng kịch biên độ, PC1 tăng 3,39%, CII tăng 1,9%, VSC tăng 2,1%, HHV tăng 2,38%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như: nguyên vật liệu, tiêu dùng cũng giao dịch tích cực: DGC tăng 5,28%, HPG tăng 1,1%; MSN tăng 2,35%, MWG tăng 1,42%, VPL tăng 2,27%...

Riêng nhóm cổ phiếu dầu khí quay đầu giảm sau 2 phiên tăng mạnh trước đó: PVT giảm 1,05%, PVD giảm 1,52%; BSR, PVS, PLX giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 16,35 điểm lên 1.891,2 điểm với 202 mã tăng, 110 mã giảm và 64 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 1,04 điểm (0,42%) lên 248,46 điểm với 75 mã tăng, 70 mã giảm và 72 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 23.800 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản khoảng 25.500 tỷ đồng, tăng 1.800 tỷ đồng so với phiên trước.

Dù vậy, khối ngoại vẫn chưa dừng bán ròng, tiếp tục bán hơn 763 tỷ đồng trên sàn HOSE. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất vẫn là FPT gần 454 tỷ đồng, ACB hơn 213 tỷ đồng và HPG hơn 212 tỷ đồng - cũng là 3 cổ phiếu chịu áp lực "xả hàng" lớn nhất trong phiên trước.

NHUNG NGUYỄN