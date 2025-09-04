Cổ phiếu thép "tím" hàng loạt, VN-Index tiến dần lên 1.700 điểm

VN-Index đã phá đỉnh 1.688 điểm (thiết lập ngày 21-8), chính thức bước lên đỉnh cao mọi thời đại.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch 4-9 tăng mạnh. Trong phiên giao dịch này, tiền chảy vào nhóm cổ phiếu thép khiến nhóm cổ phiếu này bứt tốc: NKG, HSG, TLH tăng trần; HPG tăng 6,04%... Trong đó, chỉ riêng cổ phiếu HPG tăng sát trần đã đóng góp cho VN-Index 3 điểm.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng bật tăng trở lại: VCB tăng 2,84%, TPB tăng 2,14%, MSB tăng 3,93%, VPB tăng 1,16%, VIB tăng 1,32%, NAB tăng 2,52%, LPB tăng 2,13%, BVB tăng 2,48%, OCB tăng 1,8%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng đã lấy lại sắc xanh tích cực: CTS tăng 4,38%, SSI tăng 2,3%, HCM tăng 2,95%, SHS tăng 1,75%; VCI, VIX tăng gần 1%...

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu tiêu dùng cũng tăng mạnh: HHS tăng trần, MWG tăng 2,24%, MSN tăng 2,17%, PNJ tăng 2,45%...

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhiều hơn: TCH tăng 6,62%, DIG tăng 2,01%, KBC tăng 1,77%, HDC tăng 1,08%, VPI tăng 2,99%; NTL, SZC, VRE tăng gần 1%. Ngược lại: DXG giảm 1,46%, CEO giảm 1,15%, DXS giảm 1,81%; VHM, PDR, KDH, NVL giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,99 điểm (0,89%) lên 1.696,29 điểm với 195 mã tăng, 130 mã giảm và 53 mã đứng giá.

Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,29 điểm (0,46%) lên 283,99 điểm với 86 mã tăng, 77 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Thanh khoản tăng, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 39.900 tỷ đồng, tăng 2.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 42.700 tỷ đồng, tăng 2.700 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng thứ 5 liên tục trên sàn HOSE nhưng tổng giá trị bán ròng đã giảm so với những phiên trước ở mức gần 752 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VPB gần 399 tỷ đồng, VHM hơn 227 tỷ đồng và MSN gần 161 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN