Cổ phiếu bất động sản, đầu tư công bứt phá mạnh mẽ

Dù VN-Index lùi về dưới tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, thị trường vẫn ngập tràn sắc xanh.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 3-9 do nhóm cổ phiếu Vingroup và Vietcombank giảm mạnh góp phần ghìm đà tăng của VN-Index.

Nhóm cổ phiếu bất động sản thương mại và đầu tư công bứt phá: PDR, DIG, DXS, CII, VSC tăng trần; CEO tăng 6,5%, DXG tăng 5,26%, TCH tăng 3,42%, HDC tăng 3,83%, VCG tăng 3,35%, PC1 tăng 3,58%, HHV tăng 3,04%...

Nhóm cổ phiếu thép và dầu khí cũng tăng mạnh: NKG và HSG tăng trần, HPG tăng 2,4%; BRS tăng 3,96%, PVD tăng 3,29%, PVS tăng 3,54%....

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa nhưng sắc xanh nhiều hơn: EIB tăng 1,68%, MBB tăng 2,52%, SHB tăng 1,33%, STB tăng 1,26%, BID tăng 1,52%, OCB tăng 1,82%; VIB, TPB tăng gần 1%. Ngược lại, VCB giảm 2,33%, VPB giảm 1,43%, HDB giảm 1,05%, ACB giảm 1,08%, CTG giảm 1,36%.

Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán tiếp tục bị chốt lời nên chìm trong sắc đỏ: SSI giảm 2,01%, SHS giảm 2,05%, MBS giảm 2,64%, VDS giảm 1,98%; VCI, HCM, CTS giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,91 điểm (0,05%) còn 1.681,3 điểm với 212 mã tăng, 110 mã giảm và 54 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 2,72 điểm (1,21%) lên 282,7 điểm với 118 mã tăng, 55 mã giảm và 48 mã đứng giá. Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 37.000 tỷ đồng, giảm 8.000 tỷ đồng so với phiên trước kỳ nghỉ lễ. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt khoảng 40.000 tỷ đồng, giảm 8.200 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục “xả hàng” trên sàn HOSE với phiên bán ròng thứ 4 liên tục, tổng giá trị bán ròng gần 2.885 tỷ đồng. TOP 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là HPG gần 955 tỷ đồng, VPB gần 204 tỷ đồng và FPT gần 202 tỷ đồng.

