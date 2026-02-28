Giao tranh Pakistan - Afghanistan gây thiệt hại nặng

BBC ngày 27-2 đưa tin, Pakistan đã ném bom các mục tiêu tại những thành phố lớn của Afghanistan trong đêm 26 rạng sáng 27-2. Quan chức hai nước xác nhận có thương vong. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố đây là “chiến tranh công khai”.

Mục tiêu Taliban

Nguồn tin an ninh Pakistan cho biết, các đòn tấn công được thực hiện bởi tên lửa đối đất, nhằm vào các văn phòng, chốt quân sự của Taliban ở Kabul, Kandahar và Paktia. Giao tranh trên bộ cũng xảy ra tại nhiều khu vực dọc biên giới dài 2.600km giữa hai quốc gia Hồi giáo.

Theo BBC, một quan chức Chính phủ Pakistan xác nhận các đòn tấn công là một phần của chiến dịch quy mô lớn, diễn ra sau khi chính quyền Taliban tại Afghanistan tuyên bố mở chiến dịch tấn công các chốt quân sự Pakistan gần biên giới vào đêm 26-2.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định nước này có đầy đủ năng lực để nghiền nát mọi tham vọng gây hấn, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Khwaja Asif tuyên bố Pakistan đang ở trong tình trạng chiến tranh công khai với chính quyền Taliban của Afghanistan.

Một địa điểm tại Afghanistan trúng pháo kích của Pakistan. Ảnh: AL JAZEERA

Hai bên đều báo cáo tổn thất nặng nề. Theo phía Pakistan, có 133 tay súng Taliban thiệt mạng, hơn 200 người bị thương; 27 chốt bị phá hủy và 9 chốt bị chiếm giữ. Ngoài ra, một kho đạn lớn, 3 tiểu đoàn Afghanistan cùng một sở chỉ huy khu vực, hơn 36 xe tăng, pháo và xe bọc thép chở quân đã bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, phía chính quyền Taliban của Afghanistan cho biết Pakistan có 55 binh sĩ thiệt mạng, 19 chốt bị chiếm giữ.

Theo các nhà phân tích, do tương quan lực lượng chênh lệch khi Pakistan sở hữu quân đội được xếp trong nhóm mạnh hàng đầu thế giới và có vũ khí hạt nhân nên khả năng Taliban tiến hành một cuộc chiến tranh quy ước là không cao. Tuy vậy, tình hình hiện nay được đánh giá là “mong manh”, tiềm ẩn nguy cơ xung đột rộng hơn nếu không được kiểm soát.

Cộng đồng quốc tế quan ngại

Trước tình hình xung đột Pakistan - Afghanistan leo thang, người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric ngày 26-2 cho biết, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại trước các vụ đụng độ xuyên biên giới giữa Afghanistan và Pakistan; kêu gọi các bên liên quan tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, đồng thời bảo đảm bảo vệ dân thường. Hoan nghênh các nỗ lực trung gian hòa giải của một số quốc gia thành viên trong những tháng gần đây, ông Guterres hối thúc các bên tiếp tục tìm kiếm giải pháp cho những khác biệt thông qua con đường ngoại giao.

Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk nhấn mạnh các bên cần tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường. Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tuyên bố: “Trung Quốc kêu gọi cả hai bên giữ bình tĩnh, kiềm chế, sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và tránh để xảy ra thêm các vụ đổ máu không đáng có”.

Bà Mao Ninh lưu ý thêm, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng các Đại sứ quán nước này tại Pakistan và Afghanistan hiện đang tích cực phối hợp với các bên liên quan tại cả hai quốc gia về vấn đề này.

Nga - quốc gia duy nhất chính thức công nhận chính quyền Taliban, kêu gọi chấm dứt giao tranh và để ngỏ khả năng làm trung gian nếu được hai bên đề nghị. Iran cũng đề nghị làm trung gian hòa giải. Saudi Arabia và Pakistan cũng đã điện đàm bàn cách hạ nhiệt căng thẳng.

Căng thẳng song phương kéo dài do Pakistan cáo buộc Afghanistan chứa chấp các tay súng thuộc các tổ chức Tehreek-e-Taliban (TTP) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tấn công xuyên biên giới. Chính quyền Taliban bác bỏ và cho rằng an ninh Pakistan xuất phát từ vấn đề nội bộ.

