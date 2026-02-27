Pakistan và Afghanistan giao tranh

Sáng 27-2, Pakistan tiến hành không kích nhằm vào thành phố Kabul và Kandahar của Afghanistan, chỉ vài giờ sau khi lực lượng Afghanistan tấn công các vị trí quân đội ở biên giới của Pakistan.

Pakistan không kích Afghanistan khiến nhiều người thiệt mạng. Ảnh: AL JAZEERA

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar cho biết “các điạ điểm phòng thủ của chính quyền Taliban tại Kabul, tỉnh Paktia và Kandahar đã bị tấn công”. Phía Pakistan khẳng định đây là phản ứng đáp lại các cuộc tấn công trước đó của Afghanistan.

Một địa điểm của Pakistan bị trúng pháo kích từ Afghanistan. Ảnh: AL JAZEERA

Theo Al Jazeera, vụ tấn công cho thấy sự leo thang mới trong chuỗi hành động trả đũa qua lại giữa hai nước.

Trước đó một ngày, chính quyền Taliban tại Afghanistan tuyên bố đã phát động các “chiến dịch tấn công quy mô lớn” nhằm vào các vị trí và cơ sở quân sự Pakistan dọc theo biên giới để đáp trả các đợt không kích mà Islamabad thực hiện hồi tuần trước tại Nangarhar và Paktia.

Người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nhấn mạnh đây là hành động đáp trả “những hành vi khiêu khích và vi phạm lặp đi lặp lại”. Một nguồn tin quân sự Afghanistan cho biết 10 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng. Trong khi đó, Islamabad tuyên bố đã tiêu diệt ít nhất 70 tay súng trong các đợt không kích trước đó.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng tiếp tục xấu đi trong bối cảnh giao tranh kéo dài dọc tuyến biên giới. Pakistan cáo buộc Kabul dung túng lực lượng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), song Taliban Afghanistan phủ nhận. Các chuyên gia quốc tế cảnh báo nếu không có biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, nguy cơ xung đột leo thang trên diện rộng là khó tránh khỏi.

KHÁNH MINH