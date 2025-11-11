Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự nếu thủy điện vận hành sai quy trình

Ngày 11-11, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Đà Nẵng, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến về công tác phòng, chống lụt bão, đặc biệt là vấn đề vận hành hồ chứa và xả lũ của các nhà máy thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn.

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, cho biết mực nước dâng cao trong đợt lũ vừa qua khiến người dân lo ngại về việc xả lũ của các thủy điện. Ông đề nghị UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các nhà máy thủy điện thực hiện xả lũ đúng quy trình, đồng thời nâng cao năng lực dự báo để phục vụ công tác sơ tán dân hiệu quả hơn. Ông cũng kiến nghị cần bổ sung phương tiện cứu hộ như xuồng, ca nô nhỏ và xử lý nghiêm thông tin sai lệch về cứu trợ trên mạng xã hội.

Đại biểu Bling Mia, Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cùng quan điểm, các đại biểu Bling Mia (Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang) và Lê Văn Dũng (Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TP) đề nghị làm rõ quy trình vận hành liên hồ chứa, đặc biệt với các thủy điện không có cửa xả đáy, và cải thiện cách truyền đạt thông tin điều tiết nước để người dân chủ động ứng phó.

Trả lời ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, việc vận hành hiện nay tuân thủ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn theo Quyết định 1865/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2019. Mặc dù các nhà máy đã thực hiện đúng quy trình theo giám sát số liệu, song hiệu quả điều tiết lũ vẫn chưa cao. Một số quy định trong quy trình còn bất cập, chưa sát thực tiễn khiến địa phương không chủ động được khi có tình huống đột xuất.

Cũng theo ông Hưng, nếu hồ thủy điện vận hành trái quy trình, để người dân bị ngập nhiều hơn, thiệt hại nhiều hơn thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND TP cũng đề xuất nhiều giải pháp dài hạn như tăng cường trang thiết bị phòng chống sạt lở, xây dựng khu tái định cư và chòi tránh trú bão, lụt.

TP Đà Nẵng cũng dự kiến kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng để xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng sạt lở và có nguy cơ cao. Đồng thời, thành phố nghiên cứu có nghị quyết chuyên đề về xây dựng chòi tránh trú bão, tránh ngập lụt, mà tỉnh Quảng Nam (cũ) trước đây từng có nghị quyết này và rất phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Chi 377 tỷ đồng hỗ trợ cán bộ, công chức ảnh hưởng từ sắp xếp đơn vị hành chính Cũng tại kỳ họp, với 77/78 đại biểu tán thành, HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đối tượng áp dụng là những người chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân hoặc vợ/chồng, chưa từng mua hay thuê mua nhà ở xã hội, nhà thuộc tài sản công tại nơi đến công tác, và nơi công tác mới cách nơi ở từ 30km trở lên. Chính sách hỗ trợ cụ thể: - Cán bộ cấp tỉnh di chuyển giữa tỉnh Quảng Nam (cũ) và TP Đà Nẵng (cũ) được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng tiền đi lại, 4 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà, và 5 triệu đồng di dời ổn định chỗ ở một lần. - Cán bộ cấp xã công tác tại miền núi, hải đảo được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng tiền đi lại, 2 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà, và 2,5 triệu đồng di dời ổn định chỗ ở một lần. - Cán bộ các cơ quan Trung ương có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) về công tác tại Đà Nẵng (cũ) và ngược lại thì hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/người. Tổng kinh phí dự kiến là 377 tỷ đồng, trong đó 120 tỷ đồng chi trong 6 tháng đầu năm 2025 từ ngân sách TP Đà Nẵng. Theo thống kê sơ bộ, gần 6.000 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được hỗ trợ trong đợt sắp xếp đơn vị hành chính lần này.

XUÂN QUỲNH