Xã hội

Bút Sài Gòn

Gánh nặng vô hình

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- Bọn trẻ bây giờ năng động nhỉ. Nay ngồi gõ máy tính trong tiệm cà phê ở Lisbon, mai ôm máy tính trên bãi biển Bali.

- Du mục kỹ thuật số đó ông. Theo ước tính của các hãng du lịch quốc tế, thế giới hiện có hơn 40 triệu dân du mục kỹ thuật số.

- Vậy kích cầu dữ lắm ha?

- Cũng có, nhưng ngoại tệ vào thì tiền thuê nhà cũng tăng. Ở Lisbon, Bali hay Mexico City, làn sóng này đang góp phần làm giá nhà tại nhiều khu trung tâm tăng 20%-90%, tùy khu vực.

- Tức là người ngoài đến, dùng đường sá, y tế, an ninh và chỗ ở, kéo giá nhà đất tăng. Họ có đóng thuế ở địa phương không?

- Cũng tùy khu vực, chính sách. Vài nơi đã phải siết nhà ở, hủy ưu đãi thuế để xoa dịu dân bản xứ. Suy cho cùng, cũng là gánh nặng sinh kế mà.

ThẢO AN

Từ khóa

Du mục Mexico City Lisboa Tiền thuê nhà Làm giá Bali Dân bản xứ Kỹ thuật số Ưu đãi thuế Đóng thuế

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