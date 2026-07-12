- Trí tuệ nhân tạo (AI) vẽ đấy. Từng có một bức tranh do AI tạo ra được Christie’s đấu giá tới 432.500USD. Năm nay, thị trường AI trong nghệ thuật được dự báo đạt 7,16 tỷ USD, tăng gần 25% so với năm trước.

- Nhưng AI học vẽ từ đâu?

- Từ dữ liệu trên mạng chứ đâu.

- Mà dữ liệu trên mạng đâu tự nhiên sinh ra. Đó là tranh, ảnh và phong cách của biết bao họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế, nghệ sĩ. Nhiều người cho rằng tác phẩm của họ bị dùng để huấn luyện AI mà không xin phép, không trả tiền, cũng chẳng ghi nguồn.

- Than rồi để đó à?

- Kiện rồi. Getty Images kiện Stability AI tại Anh và Mỹ vì cho rằng hàng triệu hình ảnh của họ bị dùng để huấn luyện mô hình tạo ảnh.

- Vậy AI có công hay có tội?

- Còn tùy cách dùng. Nếu dữ liệu minh bạch, được cấp phép và trả phí, AI là công cụ rất hữu ích. Nhưng nếu gom tác phẩm của người khác để dạy máy kiếm tiền, nhân danh “sáng tạo tự do” mà phớt lờ quyền của tác giả, thì đó là một món nợ chất xám.

THẢO AN