Xã hội

Bút Sài Gòn

Đẳng cấp thật sự

SGGP

- Ngồi trên xe hiệu, lướt êm ru trên đường thấy cũng thong dong.

- Thong dong cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Nhìn láng o, nhưng chỉ một chút va quệt, trong cách cư xử lại “trầy xước hình ảnh”. Ngồi ghế êm mà để cái tôi xóc nảy, thiệt uổng.

- Ông lại bóng gió vụ hục hặc trên đường mới đây. Chỉ vì người ta không muốn phiền toái trước lời trêu ghẹo mà đã bị bên kia thượng cẳng chân - hạ cẳng tay.

- Chắc tại ngày thường quen nghe tiếng máy êm quá, nên khi gặp một khoảng lặng từ chối, cái tự ái bỗng dưng lại... nhảy dựng.

- Lúc đó, người đi cùng biết “phanh hãm” sẽ hay biết mấy. Đồng hành với nhau đâu nhất thiết chọn chung một lối rẽ sai.

- Chiếc xe sang cũng chỉ là phương tiện. Đẳng cấp thật sự nằm ở sự tĩnh lặng khi cái tôi bị chạm và thể hiện khả năng ứng xử văn minh.

ỚT NGỌT

Từ khóa

Hục hặc Va quệt Sẽ hay Thong dong Trêu ghẹo Lối rẽ Êm Cái tôi Cẳng tay Biết mấy

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn