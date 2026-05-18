- Ngồi trên xe hiệu, lướt êm ru trên đường thấy cũng thong dong.

- Thong dong cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài. Nhìn láng o, nhưng chỉ một chút va quệt, trong cách cư xử lại “trầy xước hình ảnh”. Ngồi ghế êm mà để cái tôi xóc nảy, thiệt uổng.

- Ông lại bóng gió vụ hục hặc trên đường mới đây. Chỉ vì người ta không muốn phiền toái trước lời trêu ghẹo mà đã bị bên kia thượng cẳng chân - hạ cẳng tay.

- Chắc tại ngày thường quen nghe tiếng máy êm quá, nên khi gặp một khoảng lặng từ chối, cái tự ái bỗng dưng lại... nhảy dựng.

- Lúc đó, người đi cùng biết “phanh hãm” sẽ hay biết mấy. Đồng hành với nhau đâu nhất thiết chọn chung một lối rẽ sai.

- Chiếc xe sang cũng chỉ là phương tiện. Đẳng cấp thật sự nằm ở sự tĩnh lặng khi cái tôi bị chạm và thể hiện khả năng ứng xử văn minh.

ỚT NGỌT