- Trời, là “lạm phát co cụm” đó ông. Ruột teo lại, bao bì gần như y chang, giá thì giữ nguyên.
- Người mua không biết?
- Biết chứ. Theo Capgemini khảo sát 32 quốc gia đầu năm 2026, có tới 59% người tiêu dùng nhận ra tình trạng này và 64% cho là không công bằng.
- Biết rồi để đó sao?
- Pháp từ năm 2024 đã yêu cầu siêu thị dán cảnh báo ngay tại quầy nếu sản phẩm bị thu nhỏ. Ở Đức, tháng 5 vừa rồi, tòa án xử một nhà sản xuất tội co thanh chocolate từ 100g xuống 90g mà bao bì gần như không đổi.
- À, chuyện ở châu Âu.
- Ở châu Á cũng có. Hàn Quốc sẵn sàng phạt thẳng tay doanh nghiệp lén lút giảm dung tích thực phẩm mà không thông báo rõ cho người mua.
- Vậy là các nước xác định đó không còn là mẹo kinh doanh nữa, mà là hành vi dễ gây nhầm lẫn, thậm chí lừa dối người tiêu dùng rồi!