- Dạo này tôi ăn vặt nhiều quá. Gói snack trước ăn một lần không hết, giờ ăn xong vẫn thòm thèm.

- Trời, là “lạm phát co cụm” đó ông. Ruột teo lại, bao bì gần như y chang, giá thì giữ nguyên.

- Người mua không biết?

- Biết chứ. Theo Capgemini khảo sát 32 quốc gia đầu năm 2026, có tới 59% người tiêu dùng nhận ra tình trạng này và 64% cho là không công bằng.

- Biết rồi để đó sao?

- Pháp từ năm 2024 đã yêu cầu siêu thị dán cảnh báo ngay tại quầy nếu sản phẩm bị thu nhỏ. Ở Đức, tháng 5 vừa rồi, tòa án xử một nhà sản xuất tội co thanh chocolate từ 100g xuống 90g mà bao bì gần như không đổi.

- À, chuyện ở châu Âu.

- Ở châu Á cũng có. Hàn Quốc sẵn sàng phạt thẳng tay doanh nghiệp lén lút giảm dung tích thực phẩm mà không thông báo rõ cho người mua.

- Vậy là các nước xác định đó không còn là mẹo kinh doanh nữa, mà là hành vi dễ gây nhầm lẫn, thậm chí lừa dối người tiêu dùng rồi!

THẢO AN