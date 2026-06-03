Học từ đâu?

- Thằng bé kia đùa ác quá, cầm gậy đập con mèo mà tỉnh bơ. Đúng là bản tính dữ dằn.

- Không hẳn, nhìn cha mẹ nó đi.

- Ông nói hai người đang gây nhau góc kia ấy hả?

- Ừ. Ngày nào cũng ồn ào. Cha thì chửi bới, đánh đập, mẹ chỉ biết khóc lóc, sợ hãi.

- Vậy là rõ. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, bài học thực hành từ gia đình.

- Chứ sao. UNICEF từng thống kê hơn 1/4 trẻ em toàn cầu, tức khoảng 610 triệu em, đang sống cùng những người mẹ từng bị bạn đời bạo hành trong vòng 12 tháng.

- Bảo sao trẻ con trở nên hung hăng. Chúng tiếp thu nhanh lắm.

- Muốn biết một đứa trẻ học bạo lực từ đâu, cứ nhìn người lớn đi cùng là đủ hiểu.

THẢO AN