Xã hội

Bút Sài Gòn

Học từ đâu?

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- Thằng bé kia đùa ác quá, cầm gậy đập con mèo mà tỉnh bơ. Đúng là bản tính dữ dằn.

- Không hẳn, nhìn cha mẹ nó đi.

- Ông nói hai người đang gây nhau góc kia ấy hả?

- Ừ. Ngày nào cũng ồn ào. Cha thì chửi bới, đánh đập, mẹ chỉ biết khóc lóc, sợ hãi.

- Vậy là rõ. Kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, bài học thực hành từ gia đình.

- Chứ sao. UNICEF từng thống kê hơn 1/4 trẻ em toàn cầu, tức khoảng 610 triệu em, đang sống cùng những người mẹ từng bị bạn đời bạo hành trong vòng 12 tháng.

- Bảo sao trẻ con trở nên hung hăng. Chúng tiếp thu nhanh lắm.

- Muốn biết một đứa trẻ học bạo lực từ đâu, cứ nhìn người lớn đi cùng là đủ hiểu.

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