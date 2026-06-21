Vui một chút, mất cả mùa

- Tối nay có trận hay, qua tôi xem bóng đá không?

- Xem bóng đá thôi hay có bắt kèo?

- Bắt riết rồi quen.

- Nói quá. Cá một chút cho vui thôi mà.

- Ai cũng nói “cho vui”. Ông có biết theo dự báo của H2 Gambling Capital, tổng tiền cược thể thao hợp pháp toàn cầu cho World Cup 2026 có thể lên tới... 60 tỷ USD. Riêng 3 nước chủ nhà Mỹ, Mexico, Canada chiếm khoảng 5,7 tỷ USD, gần 10%.

- Chỉ một mùa giải này thôi?

- Đúng. Mà đấy chỉ là phần nổi hợp pháp, còn cá độ lậu thì chưa ai đo đếm nổi.

- Nhưng bóng đá thì phải có tí kèo mới thêm kịch tính.

- Kịch tính nhất là sau mùa giải, người thua độ có khi mất luôn cả mùa yên ổn trong nhà.

THẢO AN