Bảo hiểm cho ai?

- Chiều qua tui bị vụ đụng xe, dù có bảo hiểm nhưng rốt cuộc vẫn phải tự móc tiền túi đền những 3 triệu đồng.

- Ngộ vậy? Bảo hiểm bắt buộc mua để làm gì mà lúc đụng chuyện lại không dùng tới?

- Thì mua cho đúng thủ tục, chớ muốn được bồi thường thì giấy tờ lằng nhằng, mấy ai đủ kiên nhẫn mà đợi.

- Kết quả là doanh nghiệp bảo hiểm có doanh thu đậm. Nhìn vào số liệu thì thấy rõ liền: Theo số liệu Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm công bố lần gần đây nhất, trong 11 tháng năm 2024, doanh thu loại hình này đạt gần 737 tỷ đồng, nhưng chi bồi thường vỏn vẹn 28,5 tỷ.

- Mà cũng một phần do người mua không rõ quyền lợi của mình. Mua bảo hiểm mà không biết được đền cái gì, đòi kiểu nào - thì đương nhiên không đòi!

- Bảo hiểm bắt buộc thì cần thiết, không ai phủ nhận. Nhưng đã bắt buộc mua thì phải giải thích rõ ràng cho người dân hiểu họ đang mua cái gì, và thủ tục đòi quyền lợi phải thật sự dễ dàng. Đừng để tấm giấy bảo hiểm chỉ có mỗi tác dụng làm... "bùa hộ mệnh" đối phó khi ra đường!

ĐỜ MI PHO