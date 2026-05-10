- Ông thấy lạ không? Hồ bơi vô cực mới khai trương của khách sạn cạnh công ty đông khách lắm, nhưng toàn khách mặc đồ bơi ngồi dưới đáy hồ khô rang.

- À, phong cách nghỉ dưỡng của năm 2026 đấy. Giờ người ta khoe “hồ không nước” như một kiểu sống xanh thời nước khan hiếm.

- Nghe như chuyện hài!

- Không hài đâu. Năm 2025, khoảng 91% diện tích bề mặt toàn cầu có nhiệt độ cao hơn mức trung bình.

- Nghĩa là hạn hán sẽ thành chuyện thường ngày?

- Đúng. Tổ chức Khí tượng thế giới còn dự báo El Niño có thể quay lại từ giữa năm nay. Nắng nóng, khô hạn sẽ thêm gay gắt.

- Làm sao bây giờ?

- Thì phải thích nghi thôi, từ cách xây nhà, trồng cây, dùng điện… đến cả chuyện hưởng thụ. Có điều, nên đổi cách gọi. Trước gọi đó là “thời tiết cực đoan”, giờ là... điều kiện bình thường mới.

THẢO AN

