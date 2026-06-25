Xã hội

Bút Sài Gòn

Tỉnh táo

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- Sao nhiều người hiểu biết rộng, làm ăn giỏi mà vẫn bị lừa?

- Bởi người ta lừa bằng lời hứa ngọt như mía lùi: nghỉ dưỡng sang trọng, sinh lời hấp dẫn, sang nhượng dễ dàng, tương lai tươi sáng...

- Vậy làm sao biết thật hay giả?

- Dễ lắm. Đừng nghe họ hứa gì, hãy coi họ ghi gì.

- Ý là sao?

- Hễ ai cam kết lợi nhuận cao, quyền lợi lớn, bảo đảm đủ thứ, mình chỉ cần hỏi một câu: "Điều anh vừa hứa có ghi trong hợp đồng không?"

- Họ trả lời vòng vo thì sao?

- Thì coi chừng! Cái gì tốt thiệt người ta đâu ngại ghi bằng giấy trắng mực đen.

- Vậy bài học rút ra là gì?

- Quà miễn phí đôi khi có thiệt, nhưng lời hứa kiếm tiền dễ dàng thì phải kiểm chứng kỹ gấp mười.

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Từ khóa

Giấy trắng mực đen Tỉnh táo Nhìn qua nghĩ lại Báo SGGP

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