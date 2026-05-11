Đừng bắt hố ga... nhịn thở

- TPHCM vừa đón cơn mưa đầu mùa, mấy miệng hố ga trong xóm lập tức bị rác bít kín bưng. Sáng cuối tuần, chú Tư Hẻm đang hì hục cào rác để khi mưa xuống, nước được khơi thông thì anh Bảy hàng xóm ung dung quét mảnh sân nhà mình, rồi tiện tay lùa luôn mớ lá khô, bao ni lông xuống ngay miệng cống trước cửa.

- Thấy chú Tư nhăn mặt, anh Bảy phân bua: “Nhà cửa sạch sẽ mới văn minh chú ơi, rác cứ lùa xuống cống là trôi tuốt luốt!”. Chú Tư lắc đầu: “Nhà anh sạch mà cống nghẹt cứng, chiều nay mưa lớn nước ngập ngược vô phòng khách thì văn minh chỗ nào? Xây nhà khang trang, ăn mặc bảnh bao mà đùn rác như vậy, coi sao được?”.

- Chuyện của anh Bảy chẳng phải cá biệt. Nhiều người ra đường quần áo láng mướt, xe cộ bóng bẩy nhưng thản nhiên ném ly nhựa xuống đường, ném túi ni lông xuống hố ga để đỡ mất công tìm thùng rác. Suy nghĩ “sạch phần mình, kệ phần chung” của nhiều người đang trực tiếp làm vô hiệu hóa biết bao nỗ lực nạo vét, khơi thông cống rãnh.

- Đô thị văn minh không chỉ đo bằng những ngôi nhà hiện đại hay mảnh sân riêng tươm tất, mà còn ở cách chúng ta ứng xử với hạ tầng công cộng. Giữ cho miệng cống thông thoáng trước mùa mưa bão vừa giúp giảm ngập vừa thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân.

HAI PHÈN