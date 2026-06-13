- Thấy làm lạ! Đã qua nửa năm mà mấy cái băng rôn mừng năm mới, khẩu hiệu chào mừng sự kiện cũ vẫn treo khắp nơi.

- Chắc là… xong việc rồi, nhà thầu lo chuyện khác, quên luôn!

- Nói vậy nghe sao được. Cứ để phơi nắng phơi mưa, rách nát nhếch nhác trông mất mỹ quan lắm. Từ lúc cấp phép, cơ quan chức năng phải bắt cam kết rõ: xong việc là dỡ xuống liền. Chớ để nhan nhản hoài vậy?

- Quy định chắc chắn là có đủ. Chẳng qua cái chuyện dọn dẹp sau đó bị coi là nhỏ nhặt quá... nên cho qua luôn!

- Ngoài bắt cam kết phải hậu kiểm và phạt thiệt nặng. Hoặc đơn giản hơn: chây ì lần này thì lần sau không cấp phép. Đố đơn vị nào còn dám "quên"!

ĐỜ MI PHO