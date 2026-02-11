Thế giới

Tổng thống Colombia thoát khỏi âm mưu ám sát

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cho biết ông vừa thoát khỏi vụ mưu sát, trong bối cảnh tình hình an ninh tại nước này căng thẳng trước thềm các cuộc bầu cử quan trọng.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ảnh: UN NEWS
Theo Euronews, phát biểu trong cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp ngày 10-2, ông Petro cho hay tối 9-2, trực thăng chở ông không thể hạ cánh xuống điểm đến trên bờ biển Caribe do lực lượng an ninh nhận được thông tin về nguy cơ bị tấn công bằng súng. Trực thăng buộc phải bay ra ngoài khơi khoảng 4 giờ trước khi chuyển hướng và hạ cánh tại một địa điểm khác.

An ninh Colombia cho biết nhà chức trách phát hiện dấu hiệu phục kích tại khu vực dự kiến hạ cánh, liên quan các băng nhóm vũ trang và tổ chức buôn bán ma túy. Quân đội và cảnh sát đã tăng cường kiểm soát nhiều khu vực chiến lược, nhất là nơi tội phạm có tổ chức hoạt động mạnh.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng, chỉ vài tháng trước các cuộc bầu cử then chốt. Colombia dự kiến bầu Quốc hội ngày 8-3 và bầu Tổng thống ngày 31-5; theo hiến pháp, ông Petro không được tranh cử nhiệm kỳ hai.

HUY QUỐC

