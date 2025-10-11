Con trai xin tiền bất thường, người cha kịp thời báo công an giải cứu

Khi con trai thuê nhà nghỉ và xin 150 triệu đồng, người cha phát hiện dấu hiệu bất thường liền báo cơ quan công an, giải cứu khỏi vụ “bắt cóc online”.

Sáng 11-10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa giải cứu kịp thời 3 sinh viên bị “bắt cóc online” tại phường Lang Biang - Đà Lạt.

Thông tin ban đầu, trưa 10-10, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của ông L.X.T. (sinh năm 1979, thường trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về việc con trai là L.X.G.B. (sinh năm 2007, hiện đang là sinh viên) bị một nhóm đối tượng gọi điện đe dọa, khống chế và ép vào một nhà nghỉ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Lang Biang - Đà Lạt, yêu cầu thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Lệnh bắt giữ và phong tỏa tài sản mà các đối tượng làm giả để uy hiếp, đe doạ các nạn nhân

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định được vị trí của B. và nhanh chóng tổ chức giải cứu, kịp thời ngăn chặn việc cháu chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Qua làm việc, B. trình bày, sáng cùng ngày đến phòng trọ của 2 người bạn là P. và K. thì thấy hai bạn đang nói chuyện với một người đàn ông qua ứng dụng Zoom.

Khi thấy B. xuất hiện, người đàn ông tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội, sau đó yêu cầu B. cung cấp thông tin cá nhân và cài đặt ứng dụng Zoom để trao đổi trực tiếp.

Người này cho biết đang điều tra một đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy và nghi ngờ B. liên quan do “cung cấp thông tin cho nhóm tội phạm”. Đồng thời đe dọa nếu B. không hợp tác sẽ bị bắt, yêu cầu “làm theo hướng dẫn để chứng minh trong sạch”.

Sau đó, đối tượng gửi một số hình ảnh “liên quan đến vụ án” nhằm tạo niềm tin rồi yêu cầu B. thuê nhà nghỉ ở một mình, tuyệt đối không được kể với ai, không tiết lộ việc đang “bị điều tra”, nếu không sẽ “phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Tin lời đối tượng, B. đã thuê nhà nghỉ một mình và báo lại vị trí cho người này. Sau đó, người đàn ông tiếp tục gọi video qua ứng dụng Zoom và yêu cầu B. chuyển số tiền 150 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của mình để “chứng minh trong sạch”.

Khi B. liên hệ với gia đình xin tiền để chuyển khoản, ông T. nhận thấy dấu hiệu bất thường nên đã trình báo công an để xác minh, kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo.

ĐOÀN KIÊN