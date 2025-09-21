Giải cứu một sinh viên bị bắt cóc online, yêu cầu 400 triệu đồng tiền chuộc

Ngày 21-9, một lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng giải cứu một nạn nhân bị “bắt cóc online”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, vợ chồng ông T. (trú phường Tuy Hòa) đến trình báo về việc con gái ông đang học tại TPHCM bị bắt cóc, các đối tượng yêu cầu gia đình trả tiền chuộc.

Ông T. đã chuyển cho các đối tượng 17 triệu đồng nhưng các đối tượng tiếp tục đe dọa, thúc ép gia đình chuyển tiếp 400 triệu đồng, nếu không con gái ông sẽ bị “nguy hiểm đến tính mạng”.

Vợ chồng ông T. trình báo về việc con gái đang học ở TPHCM bị bắt cóc. Ảnh: Công an xã Tuy Hòa.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, nhận định đây thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa đã liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để điều tra, làm rõ.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được nơi ở của em V. (con gái ông T.).

Em V. cho biết, em bị các đối tượng xấu giả danh cơ quan chức năng, gọi điện báo liên quan đến một vụ án ma túy.

Các đối tượng đã thao túng tâm lý, yêu cầu em bắt xe xuống tỉnh Cà Mau thuê khách sạn ở một mình. Đồng thời, tự chụp hình ảnh giả mình đang bị bắt cóc và chụp hình nhạy cảm gửi cho các đối tượng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu em V. tắt hết điện thoại, không liên lạc với ai.

MAI CƯỜNG