Pháp luật

Giải cứu một sinh viên bị bắt cóc online, yêu cầu 400 triệu đồng tiền chuộc

SGGPO

Ngày 21-9, một lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng giải cứu một nạn nhân bị “bắt cóc online”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 sáng cùng ngày, vợ chồng ông T. (trú phường Tuy Hòa) đến trình báo về việc con gái ông đang học tại TPHCM bị bắt cóc, các đối tượng yêu cầu gia đình trả tiền chuộc.

Ông T. đã chuyển cho các đối tượng 17 triệu đồng nhưng các đối tượng tiếp tục đe dọa, thúc ép gia đình chuyển tiếp 400 triệu đồng, nếu không con gái ông sẽ bị “nguy hiểm đến tính mạng”.

549874022_823024770392542_4495177320449978694_n.jpg
Vợ chồng ông T. trình báo về việc con gái đang học ở TPHCM bị bắt cóc. Ảnh: Công an xã Tuy Hòa.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, nhận định đây thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa đã liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM để điều tra, làm rõ.

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được nơi ở của em V. (con gái ông T.).

Em V. cho biết, em bị các đối tượng xấu giả danh cơ quan chức năng, gọi điện báo liên quan đến một vụ án ma túy.

Các đối tượng đã thao túng tâm lý, yêu cầu em bắt xe xuống tỉnh Cà Mau thuê khách sạn ở một mình. Đồng thời, tự chụp hình ảnh giả mình đang bị bắt cóc và chụp hình nhạy cảm gửi cho các đối tượng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu em V. tắt hết điện thoại, không liên lạc với ai.

Tin liên quan
MAI CƯỜNG

Từ khóa

Công an phường Tuy Hòa Đe doạ Bị bắt cóc Công an TPHCM Tiền chuộc Tuy Hòa Online Triệu đồng Giả danh Giải cứu sinh viên bắt cóc online 400 triệu đồng tiền chuộc Phòng Cảnh sát hình sự thao túng tâm lý bắt cóc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn