Công an Đồng Nai tiếp ứng Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an tỉnh Đồng Nai điều lực lượng lên Đắk Lắk hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: CAT

Trước đó, ngay trong những ngày đầu mưa lũ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động 2 tổ công tác với 16 cán bộ, chiến sĩ CSGT và Cảnh sát PCCC&CNCH cùng nhiều phương tiện chuyên dụng chi viện những điểm xung yếu tại Đắk Lắk.

Tại đây, khi nước lũ dâng cao và mưa lớn kéo dài, tổ công tác đã phối hợp cùng công an địa phương đưa người già, người bị bệnh, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk ra khỏi nơi ngập nặng. Ảnh: CAT

Chiều 22-11, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng cường thêm 115 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện lên đường làm nhiệm vụ. Nhiều phương tiện, thiết bị cứu hộ như cano, xe tải chuyên dụng, cưa máy, cuốc, xẻng, áo phao, ủng và lương khô, nước uống đã được đoàn chuẩn bị chu đáo để mang đi.

Cán bộ chiến sĩ chuẩn bị các vật dụng trước khi lên đường hỗ trợ khắc phục mưa lũ ở Đắk Lắk. Ảnh: CAT

Hoạt động nhằm hỗ trợ kịp thời, thiết thực góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống; đồng thời thắt chặt mối quan hệ đoàn kết giữa Công an Đồng Nai với chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu đoàn công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện; chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn hình ảnh đẹp của lực lượng CAND; các tổ trưởng, lãnh đạo đoàn quản lý chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

PHÚ NGÂN