Công an Hà Nội thông tin vụ cháy xưởng gỗ khiến 1 người tử vong

Sáng 30-3, Công an TP Hà Nội đã thông tin ban đầu về vụ cháy xảy ra khoảng 0 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), khiến 1 người tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy, cùng với gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực.

Hiện trường vụ cháy khi lực lượng chức năng tiến hành phun nước dập lửa. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cũng huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp Môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

Khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê có tổng diện tích khoảng 6.000m2 , với kết cấu xây dựng chủ yếu là khung thép, mái tôn. Trong đó, nơi xảy ra cháy lớn nhất là khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica (là nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói khí độc). Tại thời điểm xảy ra cháy, thời tiết gió lớn khiến đám cháy lan nhanh.

Khu vực kho xưởng gỗ xảy ra cháy. Ảnh: CÔNG AN TP HÀ NỘI

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được các lực lượng khống chế. Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế. Danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
ĐỖ TRUNG - TIẾN CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục

