Thêm cơ hội an cư cho người lao động

Với nhiều gia đình xa quê đến TPHCM làm việc, một căn hộ vừa túi tiền là điểm tựa để họ yên tâm gắn bó lâu dài với TPHCM. Trong bối cảnh đó, việc thành phố mở “luồng xanh” cho các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) là giải pháp tháo gỡ thủ tục, tăng nguồn cung, thêm hy vọng hiện thực hóa giấc mơ an cư cho hàng triệu công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Mong có nơi ở ổn định

Sau nhiều năm tích góp, vợ chồng chị Nguyễn Thị Anh (quê Nghệ An) mua được căn hộ tại khu NƠXH Becamex Định Hòa (phường Chánh Hiệp) theo hình thức trả góp trong 25 năm. Giữa hàng triệu người lao động rời quê đến thành phố mưu sinh, vợ chồng chị Anh là một trong những trường hợp đã “chạm tay” vào giấc mơ có được một chỗ ở ổn định tại thành phố. Từ cảnh sống trong phòng trọ chật hẹp, nay gia đình chị đã có mái ấm khang trang, ổn định để vun đắp cuộc sống lâu dài.

Dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt tại số 324 đường Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng, TPHCM). Ảnh: VĂN MINH

Tương tự, sau nhiều năm tích góp, vợ chồng anh Nguyễn Văn Cảnh (quê Vĩnh Long) đã sở hữu căn hộ tại một khu NƠXH ở phường An Phú. Từ căn phòng trọ ẩm thấp, xa nơi làm việc, giờ đây chuyển sang nơi ở mới, cuộc sống của gia đình anh đã đổi khác. Căn hộ mới nằm trong khu dân cư, gần trường học, chợ và các dịch vụ thiết yếu, giúp sinh hoạt hàng ngày của gia đình thuận tiện hơn.

Thế nhưng, không phải công nhân, người lao động nào cũng có may mắn sở hữu căn NƠXH. Thực tế, rất nhiều người vẫn đang chật vật với bài toán chỗ ở giữa đô thị lớn.

Anh Hồ Văn Nam (công nhân, đang sinh sống tại phường Bình Dương) đã hơn 13 năm rời TP Đà Nẵng vào TPHCM lập nghiệp, hiện vẫn cùng vợ và hai con sống trong căn phòng trọ chỉ khoảng 12m2. Không gian chật hẹp, sinh hoạt thiếu thốn khiến cuộc sống gia đình anh gặp nhiều bất tiện, nhất là khi các con đang tuổi lớn. “Điều tôi mong nhất là có một chỗ ở ổn định để yên tâm làm việc lâu dài”, anh Nam tâm sự.

Cùng cảnh “ở trọ dài hạn”, anh Trương Văn Cần cùng vợ rời An Giang lên TPHCM làm công nhân đã 10 năm. Ngần ấy thời gian bám trụ với thành phố, hai vợ chồng vẫn phải thuê căn phòng trọ chưa đầy 10m2 ở phường Tân Tạo để sinh sống. Với anh chị, một căn hộ nhỏ không chỉ là tài sản tích góp sau nhiều năm lao động, mà còn là chỗ dựa để an cư, lạc nghiệp tại thành phố. Tuy nhiên, giấc mơ an cư của vợ chồng anh đến nay vẫn chưa thành hiện thực.

Tăng cơ hội tiếp cận NƠXH

Nhu cầu mua, thuê mua, thuê NƠXH trên địa bàn TPHCM luôn rất lớn, nhất là nhu cầu của công nhân, người lao động có thu nhập thấp. Một trong những rào cản lớn đối với NƠXH chính là thủ tục đầu tư, triển khai dự án tốn nhiều thời gian, dẫn đến nguồn cung không kịp đáp ứng nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, UBND TPHCM đã ban hành công văn hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn. Mục đích chính của công văn hướng dẫn là tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, rút ngắn thời gian triển khai dự án, góp phần làm tăng nguồn cung NƠXH. Đây được coi là việc mở “luồng xanh” cho các dự án NƠXH, để công nhân, người lao động có thu nhập thấp sớm hiện thực hóa giấc mơ an cư. Ví dụ, dự án NƠXH do doanh nghiệp triển khai trên quỹ đất hợp pháp được ưu tiên xử lý theo cơ chế “luồng xanh”, với thời gian giải quyết 132 ngày, thay vì 153 ngày như trước.

Từ thực tế địa bàn cơ sở, ông Lê Minh Hiếu, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Tạo, chia sẻ, hiện phường có khoảng 370 công nhân, người lao động đăng ký nhu cầu mua NƠXH. Thời gian tới, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký mua NƠXH nhằm giúp người lao động tiếp cận chính sách thuận lợi, đúng quy định.

Trong khi đó, tổ chức công đoàn cũng đang tích cực đồng hành cùng công nhân, người lao động tìm cơ hội an cư. Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, thông tin, hệ thống công đoàn cơ sở đang tăng cường lập danh sách đoàn viên đủ điều kiện, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, đồng thời kết nối ngân hàng để người lao động tiếp cận nguồn tín dụng có lãi suất thấp, thời hạn dài.

“Chúng tôi thường xuyên tổng hợp kiến nghị của công nhân, đề xuất mức giá thuê, mua phù hợp thu nhập; quy hoạch quỹ đất, phát triển nhà ở gần khu công nghiệp, đa dạng mô hình thuê, thuê mua linh hoạt. Quan trọng hơn, công đoàn tham gia giám sát để bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch”, bà Nguyễn Kim Loan chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Bình Tân Nguyễn Văn Sử cho biết, địa phương vừa nhận được văn bản của Sở Xây dựng TPHCM gửi các địa phương hướng dẫn về trình tự, thủ tục, điều kiện và hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, thuê NƠXH được đầu tư xây dựng theo dự án, không sử dụng vốn đầu tư công và nguồn tài chính công đoàn. Từ hướng dẫn này, phường sẽ chủ động hơn trong việc hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, để chính sách đến đúng đối tượng, đúng quy định.

VĂN MINH - TÂM TRANG