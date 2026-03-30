Lâm Đồng: Cẩu cây cảnh vướng điện trung thế, tài xế tử vong

Trong lúc cẩu cây cảnh, một tài xế xe cẩu không may để cần cẩu vướng vào dây điện trung thế, bị phóng điện tử vong tại chỗ.

Khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 30-3, tại một cơ sở kinh doanh cây cảnh trên đường Hoàng Minh Giám, thuộc khu phố Đông Xuân An, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng), xảy ra vụ tai nạn điện nghiêm trọng khiến một nam tài xế xe cẩu tử vong tại chỗ.

VIDEO: Cẩu cây vướng điện trung thế, tài xế tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người đàn ông điều khiển xe cẩu để nâng một cây cảnh cao hơn 3m lên xe. Trong quá trình thao tác, phần cần cẩu bất ngờ vướng vào đường dây điện trung thế phía trên.

Người dân cho biết, ngay khi cần cẩu chạm vào dây điện, một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo tia lửa điện phát sáng. Dòng điện phóng mạnh qua cần cẩu xuống cabin, xẹt lửa và gây cháy. Khói và mùi khét bốc lên nồng nặc khiến nhiều người xung quanh hoảng hốt bỏ chạy. Hậu quả, nạn nhân bị điện giật cháy đen, rơi khỏi cabin xe và tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an cùng Công ty Điện lực Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành cắt điện khẩn cấp để đảm bảo an toàn, phục vụ công tác tiếp cận hiện trường và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

