Đà Nẵng ra quân lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị
SGGPO
Ngày 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức ra quân triển khai công tác bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn.
Tại điểm cầu Quảng trường 29-3 (phường Hòa Cường), lực lượng đoàn viên, công an, dân quân… của nhiều phường, xã tham gia ra quân.
Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 13-3-2026, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy, hướng đến xây dựng đô thị kỷ cương, an toàn, sạch đẹp, nâng cao chất lượng sống và hình ảnh thành phố.
Mục tiêu xuyên suốt là tạo chuyển biến rõ nét về trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; phấn đấu 100% xã, phường bảo đảm vỉa hè thông thoáng, môi trường sạch đẹp, hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.
“Một đô thị văn minh không chỉ đo bằng hạ tầng hay tăng trưởng kinh tế mà còn ở ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng thuận của người dân; trong đó, vỉa hè thông thoáng, tuyến phố sạch đẹp là biểu hiện cụ thể của kỷ cương đô thị”, ông Lê Quang Nam nhìn nhận.
Thành phố xác định 3 chuyển biến trọng tâm: nâng cao nhận thức; đẩy mạnh hành động như sắp xếp vỉa hè, xử lý lấn chiếm, chỉnh trang đô thị; và đổi mới quản lý bằng ứng dụng công nghệ, tăng cường giám sát.
Theo ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, sau lễ ra quân, Sở sẽ phối hợp các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh, cá nhân với hình thức đổi mới, ứng dụng công nghệ số để người dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm.
Việc không kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè đã được quy định rõ trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 165. Trước khi triển khai kế hoạch, đơn vị cũng đã tham vấn Bộ GTVT và được khẳng định các quy định này không cho phép hoạt động kinh doanh trên vỉa hè.
Cũng trong sáng 29-3, các phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt ra quân thực hiện.