Xã hội

Tổ liên ngành gồm công an, dân quân tự vệ và lực lượng quy tắc đô thị là nòng cốt trong việc lập lại trật tự vỉa hè, chỉnh trang đô thị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đà Nẵng ra quân lập lại trật tự vỉa hè, mỹ quan đô thị

SGGPO

Ngày 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức ra quân triển khai công tác bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Thực hiện: XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Tại điểm cầu Quảng trường 29-3 (phường Hòa Cường), lực lượng đoàn viên, công an, dân quân… của nhiều phường, xã tham gia ra quân.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch 109/KH-UBND ngày 13-3-2026, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị 14-CT/TU của Thành ủy, hướng đến xây dựng đô thị kỷ cương, an toàn, sạch đẹp, nâng cao chất lượng sống và hình ảnh thành phố.

Mục tiêu xuyên suốt là tạo chuyển biến rõ nét về trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị; phấn đấu 100% xã, phường bảo đảm vỉa hè thông thoáng, môi trường sạch đẹp, hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.

“Một đô thị văn minh không chỉ đo bằng hạ tầng hay tăng trưởng kinh tế mà còn ở ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm cộng đồng và sự đồng thuận của người dân; trong đó, vỉa hè thông thoáng, tuyến phố sạch đẹp là biểu hiện cụ thể của kỷ cương đô thị”, ông Lê Quang Nam nhìn nhận.

Thành phố xác định 3 chuyển biến trọng tâm: nâng cao nhận thức; đẩy mạnh hành động như sắp xếp vỉa hè, xử lý lấn chiếm, chỉnh trang đô thị; và đổi mới quản lý bằng ứng dụng công nghệ, tăng cường giám sát.

Đông đảo lực lượng của các xã, phường tham gia lễ ra quân. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Theo ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, sau lễ ra quân, Sở sẽ phối hợp các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến từng hộ kinh doanh, cá nhân với hình thức đổi mới, ứng dụng công nghệ số để người dân tham gia phát hiện, tố giác vi phạm.

Việc không kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè đã được quy định rõ trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Nghị định 165. Trước khi triển khai kế hoạch, đơn vị cũng đã tham vấn Bộ GTVT và được khẳng định các quy định này không cho phép hoạt động kinh doanh trên vỉa hè.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng động viên các lực lượng làm nhiệm vụ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Cũng trong sáng 29-3, các phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt ra quân thực hiện.

Lực lượng chức năng ra quân tuyên truyền lưu động đảm bảo trật tự đô thị trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường). Ảnh: XUÂN QUỲNH
Xe tuyên truyền lưu động kêu gọi chung tay xây dựng vỉa hè thông thoáng. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lực lượng chức năng phường Hòa Cường tuyên truyền, lập lại trật tự vỉa hè trên đường Núi Thành. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Một hộ sửa xe để phương tiện chắn ngang lối đi bộ trên vỉa hè. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lực lượng chức năng rà soát, phân loại các trường hợp được phép sử dụng và phải thu dọn trên vỉa hè. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Các hộ kinh doanh phải bố trí quầy bán trong phạm vi nhà, không lấn chiếm lối đi bộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Giai đoạn này, công tác tuyên truyền, nhắc nhở được đẩy mạnh nhằm tạo sự đồng thuận của người dân. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Các hộ kinh doanh tạp hóa được yêu cầu thu dọn, sắp xếp lại hàng hóa. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lực lượng chức năng phát hiện ống khói được lắp đặt chắn ngang lối đi bộ. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lực lượng phường An Khê ra quân lập lại trật tự vỉa hè trên tuyến Yên Thế - Bắc Sơn. Ảnh: THANH ÁI
Thu dọn vật dụng, trả lại vỉa hè thông thoáng cho người đi bộ. Ảnh: THANH ÁI
Tháo dỡ các biển hiệu treo không đúng quy định trên vỉa hè. Ảnh: THANH ÁI
Đợt ra quân tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh trên các tuyến Yên Thế - Bắc Sơn, Đinh Liệt và Lê Trọng Tấn. Ảnh: THANH ÁI
Tháo dỡ biển treo lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: THANH ÁI
XUÂN QUỲNH - THANH ÁI

Từ khóa

Lê Quang Nam Hòa Cường Đường Núi Thành Nghị định 165 UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Hà Nam Luật Trật tự Vỉa hè

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn